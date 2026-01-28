Menü Kapat
10°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Dünya bu haberi bekliyordu! FED 2026'nın ilk faiz kararını açıkladı!

ABD Merkez Bankası (FED) 2026 yılının ilk faiz kararını duyurdu. FED beklentilere paralel bir şekilde politika faizini sabit bıraktı.

AA
AA
|
GİRİŞ:
28.01.2026
22:01
|
28.01.2026
28.01.2026
22:43

Fed'den yapılan açıklamada, yılın ilk toplantısındaki söz konusu kararın 2'ye karşı 10 oyla alındığı belirtildi.

Açıklamada, Fed Yönetim Kurulu Üyeleri Stephen Miran ve Christopher Waller'ın 25 baz puanlık faiz indiriminden yana oldukları için karşı oy kullandıkları aktarıldı.

Mevcut göstergelerin ekonomik faaliyetin "sağlam bir hızda" genişlemeyi sürdürdüğüne işaret ettiği belirtilen açıklamada, istihdam artışı düşük seviyelerde kalırken, işsizlik oranının bazı istikrar işaretleri gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, enflasyonun ise bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmayı amaçladığı vurgulanan açıklamada, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin yüksek seyrini sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, bankanın hedeflerini desteklemek amacıyla federal fon oranı için hedef aralığının yüzde 3,5-3,75 aralığında tutulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Dünya bu haberi bekliyordu! FED 2026'nın ilk faiz kararını açıkladı!

POLİTİKA FAİZİ ART ARDA ÜÇ İNDİRİMİN ARDINDAN SABİT BIRAKILDI

Fed, geçen yılın ilk beş toplantısında politika faizini sabit tutarken, eylül, ekim ve aralık aylarında toplam 75 baz puan indirime gitmişti.

Böylece Fed, geçen yıl art arda üç faiz indirimi yapmasının ardından bu yılın ilk toplantısında politika faizini sabit tuttu.

ETİKETLER
#Ekonomi
