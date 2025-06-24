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 | Bengü Sarıkuş

Fed Başkanı Powell'dan 'faiz indiriminde beklemeye devam' mesajı

Fed Başkanı Powell, tarifelerin yol açtığı fiyat seviyesindeki tek seferlik artışın kalıcı enflasyon sorunu haline gelmesini önlemeye odaklandıklarını belirterek, faiz indirimleri konusunda beklemek için iyi konumda olduklarını yineledi.

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Fed Başkanı Powell'dan 'faiz indiriminde beklemeye devam' mesajı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 17:24
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 17:29

Fed, Başkan Powell'ın, yılda 2 kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun ABD Kongresi'ndeki sunumunun ilk gününde ABD Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı konuşmanın metnini yayımladı.

Fed Başkanı Powell'dan 'faiz indiriminde beklemeye devam' mesajı

Politika değişimlerinin gelişmeye devam ettiğini ve ekonomi üzerindeki etkilerinin belirsizliğini koruduğunu belirten Powell, tarifelerin etkilerinin diğer faktörlerin yanı sıra nihai seviyelerine bağlı olacağını kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, söz konusu seviye ve ilgili ekonomik etkilerine ilişkin beklentilerin nisan ayında zirveye ulaşmasından bu yana azaldığını aktararak, "Yine de bu yıl tarifelerdeki artışların fiyatları yükseltmesi ve ekonomik aktivite üzerinde baskı oluşturması muhtemeldir." değerlendirmesinde bulundu.

Fed Başkanı Powell'dan 'faiz indiriminde beklemeye devam' mesajı

Enflasyon üzerindeki etkilerin kısa ömürlü olabileceği gibi daha kalıcı olmasının da mümkün olduğunu belirten Powell, "Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) yükümlülüğü, uzun vadeli enflasyon beklentilerini sağlam şekilde sabit tutmak ve fiyat seviyesindeki tek seferlik artışın devam eden enflasyon sorunu haline gelmesini önlemektir." ifadesini kullandı.

Powell, bu yükümlülüğü yerine getirmek için harekete geçerken maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini dengede tutacaklarını vurguladı.

Fed Başkanı Powell, "Şu an için politika duruşumuzda herhangi bir ayarlamayı değerlendirmeden önce ekonominin muhtemel gidişatı hakkında daha fazla bilgi edinmek üzere beklemek için iyi konumdayız." görüşünü paylaştı.

Fed Başkanı Powell'dan 'faiz indiriminde beklemeye devam' mesajı

Artan belirsizliğe rağmen ekonominin sağlam pozisyonda olduğunu vurgulayan Powell, işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiğini ve iş gücü piyasasının maksimum istihdamda veya buna yakın olduğunu, enflasyonun ise önemli ölçüde düştüğünü ancak uzun vadeli yüzde 2 hedefinin biraz üzerinde seyrettiğini aktardı.

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#abd merkez bankası (fed)
#abd merkez bankası
#faiz indirimleri
#faiz indirimi
#Fed Faiz Indirimleri
#Ekonomi
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