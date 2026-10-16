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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 09:16

Fed Başkanı Warsh'tan kritik mesaj: Faiz kararları için kapıyı açık bıraktı

ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh, fiyat istikrarı hedefine kararlılıkla bağlı kaldıklarını belirterek yapay zekanın para politikalarını ve küresel ekonomiyi temelden dönüştüreceğini söyledi.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Fed Başkanı Warsh'tan kritik mesaj: Faiz kararları için kapıyı açık bıraktı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 09:16

(Fed) Başkanı , gelecek toplantılarda alınacak kararlara ilişkin yönlendirme yapmadı, bankanın fiyat istikrarını sağlama kararlılığını vurguladı.

Warsh, Uluslararası Para Fonu () ve Dünya Bankasının Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen yıllık toplantıları kapsamında, IMF Başkanı 'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide konuştu.

Küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Warsh, geçmişte yaygın biçimde tartışılan uzun süreli ekonomik durgunluk beklentilerinin aksine, bugün yapısal büyüme ve güçlü bir yatırım artışı görüldüğünü söyledi.Warsh, "Her ülkeyi aynı ölçüde etkilemiyor olsa da ABD'de muazzam bir yatırım artışı yaşıyoruz." dedi.

Yatırım artışında iyi politikaların önemine dikkati çeken Warsh, makroekonomik politikalar ile güçlü mikroekonomik temellerin yatırım artışına yol açabileceğini ifade etti. arsh, yatırım artışını küresel ekonomideki en önemli olumlu gelişmelerden biri olarak nitelendirdi.

Fed Başkanı Warsh'tan kritik mesaj: Faiz kararları için kapıyı açık bıraktı

KÜRESEL FİYAT ARTIŞI VURGUSU

Diğer merkez bankalarının yetkilileriyle bir araya geldiği toplantılarda fiyat artışlarına ilişkin değerlendirmeleri dinlediğini belirten Warsh, fiyat artışlarının her ülkeyi farklı şekilde etkilediğini aktardı.

Warsh, "Fed olarak fiyat istikrarını sağlayacağımızı çok net bir şekilde ortaya koyduk ve yaklaşık bir ay önce para politikasındaki destekleyici duruşu bir ölçüde geri çektik." diye konuştu.

Para politikasına ilişkin yönlendirme yapmayan Warsh, "Toplantılara ilişkin önceden bir yargıda bulunmuyorum. Bu yılın geri kalanında yapacağımız toplantılarda ne yapabileceğime dair şimdiden bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum." dedi.

Fed'deki yaklaşımın değiştiğine işaret eden Warsh, "Fed'de yeni bir dönem başladı ve artık o şekilde hareket etmiyoruz." diye ekledi.

"YAPAY ZEKA ORTA VADEDE POZİTİF ARZ ŞOKU OLUŞTURACAK"

Warsh, Georgieva'nın yapay zekanın para politikasına etkilerine yönelik sorusu üzerine, "Bu yeni teknolojinin ortaya çıkışının, kendi yaşamım boyunca gördüğüm ABD ve küresel ekonomi açısından muhtemelen en önemli değişiklik olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Yapay zekanın öncelikle ekonominin talep tarafını etkilediğini dile getiren Warsh, arz tarafındaki etkilerinin ise zamanla ortaya çıkacağını belirtti.

Warsh, merkez bankalarının fiyat istikrarı ve tam istihdam hedefleri doğrultusunda bu dönüşümü dikkate alması gerektiğini ifade ederek, "Bunu bir şok olarak tanımalısınız, ancak orta vadede bu pozitif bir arz şoku." değerlendirmesinde bulundu.

Fed Başkanı Warsh'tan kritik mesaj: Faiz kararları için kapıyı açık bıraktı

"PARA POLİTİKASININ YÜRÜTÜLME BİÇİMİNİ TEMELDEN DEĞİŞTİRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Yapay zekanın ekonomilere sağlayacağı potansiyel faydanın büyüklüğüne değinen Warsh, bu teknolojinin verimliliği artıracağına ve ülkelerin daha fazla refah üretmesine katkıda bulunacağına inandığını kaydetti.

Warsh, yapay zekanın merkez bankalarının ekonomik verileri analiz etme biçimini de önemli ölçüde değiştirebileceğini ifade ederek, "Bunun, para politikasının yürütülme biçimini de temelden değiştireceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Para politikasının yürütülmesini geliştirmek amacıyla oluşturdukları beş çalışma grubundan birinin verimlilik ve istihdam konusuna odaklandığını anımsatan Warsh, bu grubun ilk saha oturumunu 16 Kasım'da Bay Area'da gerçekleştireceğini ve bu konuları orada ele alacaklarını bildirdi.

Fed Başkanı Warsh'tan kritik mesaj: Faiz kararları için kapıyı açık bıraktı

"ENFLASYON ABD'YE ÖZGÜ DEĞİL"

Warsh, ABD ekonomisine güç ve dayanıklılık veren pek çok itici güce sahip olduklarını belirterek, böyle bir ivmenin dünyanın her yerinde bulunmadığını ifade etti.

Küresel ekonomi genelinde tahmin ettiğinin ötesinde bir direnç olduğunu söyleyen Warsh, jeopolitik gelişmeler ve kriz noktalarını göz önünde bulundurduğunda G20 ekonomilerinin iyi durumda olduğunu anlattı.

Warsh, enflasyonun ABD'ye özgü olmadığının ve her bir merkez bankasının yapması gerekeni yaptığının altını çizerek, "Dünya genelindeki meslektaşlarımın fiyat istikrarını sağlama konusundaki kararlılığını gördüğümü söyleyebilirim. Ben de kesinlikle bu kararlılığı ortaya koydum." dedi.

 

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#abd merkez bankası
#ımf
#kristalina georgieva
#Dünya Bankası
#Kevin Warsh
#Ekonomi
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