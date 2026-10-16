16 Ekim 2026 altın fiyatları | Altın hızlı toparlanıyor: Yeniden yükselişe geçti

ABD enflasyonunun beklentileri aşmasıyla son bir haftanın en düşük seviyesini gören altın fiyatları, dolar ve petrol fiyatlarındaki gevşemenin etkisiyle kayıplarını telafi etti. Hızla toparlanan altın cuma günü yükselişini sürdürdü.

İç ve dış piyasayı yakından ilgilendiren altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte 16 Ekim 2026 güncel altın fiyatları...