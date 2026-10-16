16 Ekim 2026 altın fiyatları | Altın hızlı toparlanıyor: Yeniden yükselişe geçti

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İstanbul
ABD enflasyonunun beklentileri aşmasıyla son bir haftanın en düşük seviyesini gören altın fiyatları, dolar ve petrol fiyatlarındaki gevşemenin etkisiyle kayıplarını telafi etti. Hızla toparlanan altın cuma günü yükselişini sürdürdü.
İç ve dış piyasayı yakından ilgilendiren altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte 16 Ekim 2026 güncel altın fiyatları...
ONS ALTIN
Alış: 4.174,84 dolar
Satış: 4.175,33 dolar
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 6.027 TL
Satış: 6.077 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 43.038 TL
Satış: 43.329 TL
TAM ALTIN
Alış: 42.090,84 TL
Satış: 42.921,08 TL
YARIM ALTIN
Alış: 21.576 TL
Satış: 21.728 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 10.787 TL
Satış: 10.867 TL
GRAM ALTIN
Alış: 6.653,00 TL
Satış: 6.654,02 TL