Piyasalar ters köşe: Altın ve dolar için bütün hesaplar değişti

Altın fiyatları, ABD'de açıklanan kritik verinin ardından dalgalanmaya devam ediyor. Ekonomist Necmettin Batırel, ABD’de enflasyonun beklentileri aşmasının dolar, tahvil faizleri ve altın fiyatları üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Eylül ayında yıllık enflasyonun yüzde 3,7’ye yükselerek son 5 ayın zirvesine çıkması, Fed’in faizleri uzun süre yüksek tutabileceği endişesini artırdı. Küresel borsalardaki satışların ardından ABD tahvillerine yönelen yatırımcılar, tahvil faizlerinin gerilemesine ve altının ons fiyatının 4.088 dolardan 4.152 dolara yükselmesine zemin hazırladı. Batırel’e göre enflasyonun yüksek gelmesine rağmen doların değer kaybetmesinde, beklentilerin önceden fiyatlanması ve yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelmesi etkili oldu.

Gösterge / Kalem Aylık Değişim Yıllık Değişim Açıklama / Beklenti Genel TÜFE (Enflasyon) +%0,6 +%3,7 Son 5 ayın zirvesine çıktı. Çekirdek TÜFE +%0,3 +%2,6 Beklentileri aştı (Aylık bek: %0,2, Yıllık bek: %2,5). Benzin Fiyatları +%9,1 +%34,2 Genel TÜFE'deki aylık artışın yarısından fazlasını tek başına oluşturdu. Enerji Endeksi +%5,2 +%20,4 Ağustos ayındaki %2,1'lik artışın ardından yükselişini sürdürdü. Barınma Maliyetleri +%0,4 +%3,2 Yüksek ağırlığıyla genel enflasyon yükselişini destekledi.

Euro/dolar paritesi 1,1116 seviyesine düştü. Ancak hisse senetlerindeki satışların yoğunlaşması üzerine yatırımcılar yeniden güvenli liman devlet tahvillerine yöneldi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 5,09 ile son üç haftanın en düşük seviyesine gerileyince 4.088 dolara düşen altının onsu yeniden 4.152 dolara yükseldi.

“GÜVENLİ LİMANA KAÇIŞ”

Batırel, "ABD’de enflasyonun beklenenden yüksek çıkması normal şartlarda doları güçlendirir. Ancak piyasalarda “beklentiyi satın al, gerçekleşeni sat” veya “güvenli limana kaçış” gibi farklı dinamikler devreye girdiği için dolar değer kazanacağı yerde değer kaybetti." dedi.

Finansal piyasaların geleceği satın alacağını ifade eden Batırel, "Eğer enflasyonun yüksek geleceği, verinin açıklanacağı güne kadar piyasa tarafından zaten tahmin edilmiş ve dolar endeksine (DXY) yansıtılmışsa, ki öyle oldu, veri açıklandığı an kâr realizasyonu başladı. Yatırımcıların pozisyon kapatmasıyla dolar üzerinde satış baskısı oluştu. Parite 1,1116 seviyesinden 1,11211 seviyesine çıktı.

Enflasyonun yüksek gelmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek tutacağı endişesini doğurdu. Bu durum küresel borsalarda ve riskli varlıklarda sert satışlara yol açtı. Borsadan çıkan devasa büyüklükteki nakit para, güvenli liman olarak görülen ABD devlet tahvillerine hücum etti. Tahvillere olan bu aşırı talep, tahvil fiyatlarını yükseltirken faiz oranlarını aşağı çektiği için altını olumlu etkiledi.

Doların çekiciliği, yatırımcısına sunduğu reel getiriye (nominal faiz - enflasyon) bağlıdır. Enflasyon verisi, Fed’in mevcut politika faizinden çok daha yüksek çıkarsa veya yükseliş trendini sürdürürse paranın alım gücü erir ve reel getiri negatif bölgede kalır. Yatırımcılar, paralarının enflasyon karşısında değer kaybetmesini önlemek için dolardan uzaklaştı.

Çok yüksek enflasyon, Fed'in ekonomiyi yavaşlatmak pahasına çok agresif adımlar atacağı korkusunu tetikler. Eğer piyasa, Fed'in enflasyonu düşürmek için faizleri aşırı artırıp ekonomiyi resesyona sokacağına inanmaya başlarsa ABD ekonomisine olan güven azalır ve bu da orta ve uzun vadede doları zayıflatır" şeklinde konuştu.