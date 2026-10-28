FED faiz kararı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın açıklaması yapılacak

ABD Merkez Bankası (Fed) ekim ayı faiz kararı, küresel piyasalarda işlem yapan yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımları, ABD'de açıklanması beklenen büyük teknoloji şirketlerinin finansal sonuçları ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler, faiz kararı öncesinde piyasalardaki fiyatlamaları etkiliyor. Brent petrolün varil fiyatındaki yükseliş, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5'in üzerinde seyretmesi ve dolar endeksinin son haftaların en yüksek seviyesine ulaşması, para politikasına ilişkin beklentileri de gündemde tutuyor. Piyasalarda Fed'in politika faizini sabit bırakacağı beklentisi ağırlık kazanırken, toplantı sonrasında yapılacak açıklamalarda enflasyonla mücadele ve yılın geri kalanındaki faiz politikasına ilişkin verilecek mesajlar yakından izlenecek. FED faiz açıklaması hangi kanalda, saat kaçta? İşte FED faiz kararı öncesi piyasa notları…

PİYASALAR FED FAİZ KARARINI BEKLİYOR

Küresel piyasalar, yapay zeka alanındaki gelişmeler ve teknoloji hisselerinde görülen yükselişlerin etkisiyle pozitif bir görünüm sergilerken, yatırımcılar ABD Merkez Bankasının ekim ayı faiz kararına odaklandı. Yapay zeka teknolojilerine yönelik iyimserlik, küresel piyasalardaki risk iştahını destekleyen gelişmeler arasında yer alıyor. ABD merkezli teknoloji şirketi Nvidia'nın Meta'ya 3 milyar dolarlık yatırım yapacağına ilişkin haberler de teknoloji hisselerine yönelik talepte etkili oldu. Bununla birlikte yatırımcılar, yapay zeka altyapısına yapılan yüksek harcamaların şirket gelirlerinde kalıcı bir artış sağlayıp sağlamadığına ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Alphabet ve Microsoft'un açıklaması beklenen finansal sonuçlarını takip ediyor. Söz konusu şirketlerin bilançolarının ABD piyasalarının kapanmasının ardından yayımlanması bekleniyor.

Piyasalarda teknoloji hisselerindeki yükselişlerin yanı sıra Orta Doğu'daki gelişmeler ve enerji fiyatları da yakından izleniyor. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki bir rafineriye saldırı düzenlediğine ilişkin haberlerin ardından arz endişeleri artarken, aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,4 yükselerek 115,5 dolara çıktı. ABD ile İran arasında anlaşma sağlanmasına yönelik somut bir gelişmenin bulunmaması da petrol fiyatlarındaki yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Enerji fiyatlarındaki hareketlilik, enflasyon görünümüne ilişkin endişeleri artırırken, para politikasının geleceğine dair beklentilerin şekillenmesinde de etkili oluyor.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve faiz oranlarının uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceğine yönelik beklentilerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeniden yüzde 5'in üzerinde işlem gördü. Dolar endeksi 102,4 seviyesine ulaşarak 14 Ekim'den bu yana en yüksek düzeyini gördü. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,7 düşüşle 4 bin 33 dolardan işlem gördü. Teknoloji hisselerindeki yükselişlerin yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelik talebini azaltması da tahvil getirilerindeki yükselişte etkili olan unsurlar arasında gösterildi. Yatırımcılar, Fed'in açıklayacağı kararın yanı sıra faiz metninde yer alacak ifadeleri ve Başkan Kevin Warsh'ın değerlendirmelerini takip ediyor.

Orta Doğu'daki siyasi gelişmeler de küresel piyasalarda izlenen başlıklar arasında bulunuyor. İsrail basınında yer alan verilere göre, genel seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 16,8'i sayılırken Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki blok ile muhalefet arasındaki yarış başa baş devam etti. İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yayımlanan sonuçlara göre, sayılan oyların yüzde 50,4'ünü Netanyahu'nun liderlik ettiği blok, yüzde 49,6'sını ise muhalefetteki diğer partiler aldı. Seçim sonuçlarının kesinleşme süreci ve bölgedeki gelişmeler, Orta Doğu'daki jeopolitik görünüm açısından takip edilen konular arasında yer aldı

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

ABD Merkez Bankasının Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), 27-28 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirdiği iki günlük toplantının ardından faiz kararını 28 Ekim Çarşamba günü açıklayacak. Kararın ABD Doğu Saati ile 14.00'te, Türkiye saatiyle 21.00'de duyurulması planlanıyor. Fed'in faiz kararına ilişkin metin, kurumun resmi internet sitesinde eş zamanlı olarak yayımlanacak. Böylece yatırımcılar ve piyasa takipçileri, açıklanan politika faizini ve karar metnindeki değerlendirmeleri takip edebilecek.

Faiz kararının açıklanmasının ardından Fed Başkanı Kevin Warsh'ın ABD Doğu Saati ile 14.30'da, Türkiye saatiyle 21.30'da basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Warsh, toplantıda faiz kararının gerekçelerini ve ekonomik görünümü değerlendirecek, gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Basın toplantısının Fed'in resmi internet sitesi ve resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanması planlanıyor. Ayrıca çeşitli yerel ve uluslararası finans kanallarında da karara ilişkin canlı yayınlar ve anlık değerlendirmeler yapılacak. FED faiz kararı ve sonrasında piyasa durumu TGRT Haber canlı yayınlarında, program ve haber yayın akışlarında değerlendirilecek.

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Piyasalarda Fed'in ekim ayı toplantısında politika faizini sabit bırakması bekleniyor. Eylül ayındaki toplantıda politika faizini 25 baz puan artıran Fed'in, ekim ayında mevcut faiz seviyesini koruyacağı yönündeki beklenti öne çıkıyor. Bununla birlikte petrol fiyatlarındaki yükseliş, enflasyonist baskılar ve ABD tahvil getirilerindeki hareketlilik, para politikasına ilişkin değerlendirmelerde takip edilen unsurlar arasında bulunuyor. Analistler, toplantıda alınacak karar kadar, enflasyonla mücadele kapsamında bundan sonraki faiz politikasına ilişkin verilecek mesajlar da önem taşıyor.