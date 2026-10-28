TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 19:34
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 19:34

FED faiz kararı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın açıklaması yapılacak

FED faiz kararı hangi kanalda canlı açıklanacak belli oldu. Ayrıca FED faiz kararı saat kaçta Türkiye saati ile de netleşti. Küresel piyasalar, teknoloji hisselerinde yaşanan yükselişler ve yapay zeka yatırımlarına ilişkin iyimserlikle pozitif bir seyir izlerken, yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayı faiz kararına çevrildi. Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından gerçekleştirilen iki günlük toplantının ardından açıklanacak karar öncesinde, ABD tahvil faizleri, dolar endeksi ve altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Petrol fiyatlarının Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisiyle yükselmesi, enflasyon endişelerini yeniden gündeme getirirken, faiz oranlarının uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceğine ilişkin beklentiler de piyasalarda yakından takip ediliyor. FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak, hangi kanalda? FED faiz kararı canlı yayın açıklama ve piyasa beklenti detayları belli oldu.

Avatar
Editor
 TGRT Haber
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
FED faiz kararı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın açıklaması yapılacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 19:34
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 19:34

() ekim ayı faiz kararı, küresel piyasalarda işlem yapan yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Teknoloji şirketlerinin yatırımları, ABD'de açıklanması beklenen büyük teknoloji şirketlerinin finansal sonuçları ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler, faiz kararı öncesinde piyasalardaki fiyatlamaları etkiliyor. Brent petrolün varil fiyatındaki yükseliş, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5'in üzerinde seyretmesi ve dolar endeksinin son haftaların en yüksek seviyesine ulaşması, para politikasına ilişkin beklentileri de gündemde tutuyor. Piyasalarda Fed'in politika faizini sabit bırakacağı beklentisi ağırlık kazanırken, toplantı sonrasında yapılacak açıklamalarda enflasyonla mücadele ve yılın geri kalanındaki faiz politikasına ilişkin verilecek mesajlar yakından izlenecek. FED faiz açıklaması hangi kanalda, saat kaçta? İşte FED faiz kararı öncesi piyasa notları…

PİYASALAR FED FAİZ KARARINI BEKLİYOR

Küresel piyasalar, yapay zeka alanındaki gelişmeler ve teknoloji hisselerinde görülen yükselişlerin etkisiyle pozitif bir görünüm sergilerken, yatırımcılar ABD Merkez Bankasının ekim ayı faiz kararına odaklandı. Yapay zeka teknolojilerine yönelik iyimserlik, küresel piyasalardaki risk iştahını destekleyen gelişmeler arasında yer alıyor. ABD merkezli teknoloji şirketi Nvidia'nın Meta'ya 3 milyar dolarlık yatırım yapacağına ilişkin haberler de teknoloji hisselerine yönelik talepte etkili oldu. Bununla birlikte yatırımcılar, yapay zeka altyapısına yapılan yüksek harcamaların şirket gelirlerinde kalıcı bir artış sağlayıp sağlamadığına ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Alphabet ve Microsoft'un açıklaması beklenen finansal sonuçlarını takip ediyor. Söz konusu şirketlerin bilançolarının ABD piyasalarının kapanmasının ardından yayımlanması bekleniyor.

FED faiz kararı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın açıklaması yapılacak

Piyasalarda teknoloji hisselerindeki yükselişlerin yanı sıra Orta Doğu'daki gelişmeler ve enerji fiyatları da yakından izleniyor. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki bir rafineriye saldırı düzenlediğine ilişkin haberlerin ardından arz endişeleri artarken, aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,4 yükselerek 115,5 dolara çıktı. ABD ile İran arasında anlaşma sağlanmasına yönelik somut bir gelişmenin bulunmaması da petrol fiyatlarındaki yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Enerji fiyatlarındaki hareketlilik, enflasyon görünümüne ilişkin endişeleri artırırken, para politikasının geleceğine dair beklentilerin şekillenmesinde de etkili oluyor.

FED faiz kararı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın açıklaması yapılacak

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve faiz oranlarının uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceğine yönelik beklentilerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeniden yüzde 5'in üzerinde işlem gördü. Dolar endeksi 102,4 seviyesine ulaşarak 14 Ekim'den bu yana en yüksek düzeyini gördü. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,7 düşüşle 4 bin 33 dolardan işlem gördü. Teknoloji hisselerindeki yükselişlerin yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelik talebini azaltması da tahvil getirilerindeki yükselişte etkili olan unsurlar arasında gösterildi. Yatırımcılar, Fed'in açıklayacağı kararın yanı sıra faiz metninde yer alacak ifadeleri ve Başkan Kevin Warsh'ın değerlendirmelerini takip ediyor.

FED faiz kararı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın açıklaması yapılacak

Orta Doğu'daki siyasi gelişmeler de küresel piyasalarda izlenen başlıklar arasında bulunuyor. İsrail basınında yer alan verilere göre, genel seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 16,8'i sayılırken Başbakan liderliğindeki blok ile muhalefet arasındaki yarış başa baş devam etti. İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yayımlanan sonuçlara göre, sayılan oyların yüzde 50,4'ünü Netanyahu'nun liderlik ettiği blok, yüzde 49,6'sını ise muhalefetteki diğer partiler aldı. Seçim sonuçlarının kesinleşme süreci ve bölgedeki gelişmeler, Orta Doğu'daki jeopolitik görünüm açısından takip edilen konular arasında yer aldı

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

ABD Merkez Bankasının Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), 27-28 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirdiği iki günlük toplantının ardından faiz kararını 28 Ekim Çarşamba günü açıklayacak. Kararın ABD Doğu Saati ile 14.00'te, Türkiye saatiyle 21.00'de duyurulması planlanıyor. Fed'in faiz kararına ilişkin metin, kurumun resmi internet sitesinde eş zamanlı olarak yayımlanacak. Böylece yatırımcılar ve piyasa takipçileri, açıklanan politika faizini ve karar metnindeki değerlendirmeleri takip edebilecek.

FED faiz kararı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın açıklaması yapılacak

Faiz kararının açıklanmasının ardından Fed Başkanı Kevin Warsh'ın ABD Doğu Saati ile 14.30'da, Türkiye saatiyle 21.30'da basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Warsh, toplantıda faiz kararının gerekçelerini ve ekonomik görünümü değerlendirecek, gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Basın toplantısının Fed'in resmi internet sitesi ve resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanması planlanıyor. Ayrıca çeşitli yerel ve uluslararası finans kanallarında da karara ilişkin canlı yayınlar ve anlık değerlendirmeler yapılacak. FED faiz kararı ve sonrasında piyasa durumu TGRT Haber canlı yayınlarında, program ve haber yayın akışlarında değerlendirilecek.

FED faiz kararı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın açıklaması yapılacak

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Piyasalarda Fed'in ekim ayı toplantısında politika faizini sabit bırakması bekleniyor. Eylül ayındaki toplantıda politika faizini 25 baz puan artıran Fed'in, ekim ayında mevcut faiz seviyesini koruyacağı yönündeki beklenti öne çıkıyor. Bununla birlikte petrol fiyatlarındaki yükseliş, enflasyonist baskılar ve ABD tahvil getirilerindeki hareketlilik, para politikasına ilişkin değerlendirmelerde takip edilen unsurlar arasında bulunuyor. Analistler, toplantıda alınacak karar kadar, enflasyonla mücadele kapsamında bundan sonraki faiz politikasına ilişkin verilecek mesajlar da önem taşıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akbank iPhone 17 Pro Max çekiliş sonuçları! İsim listesi açıklandı (28 Ekim 2026)
Cuma günü bankalar açık mı? 30 Ekim Cuma bankalar, noterler ve PTT’nin tatil durumu!
ETİKETLER
#yapay zeka
#Fed
#brent petrol
#abd merkez bankası
#binyamin netanyahu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.