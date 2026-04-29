Piyasaların beklediği haber geldi! Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Buna göre politika faizi, beklentiler doğrultusunda yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit kaldı. Fed böylece son 3 toplantısında faiz oranlarını değiştirmemiş oldu.

Piyasaların beklediği haber geldi! Fed faiz kararını açıkladı
Küresel piyasaların beklediği karar geldi. ABD Merkez Bankası () kararını açıkladı.

Kurum, politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı. Fed'in bu kararı, beklentiler doğrultusunda gerçekleştiği için sürpriz olarak görülmedi. Fed, ocak ve mart aylarındaki iki toplantıda da politika faizini sabit tutma kararı almıştı.

POWELL'IN SON TOPLANTISI OLDU

Kararın duyurulduğu toplantı, 15 Mayıs’ta görev süresi dolacak olan Fed Başkanı 'ın katıldığı son faiz toplantısı oldu.

ABD Başkan Donald Trump’ın eleştirilerine maruz kalan Powell, enflasyon artış risklerini ve jeopolitik belirsizlikler gerekçesiyle duruşundan geri adım atmamasıyla öne çıktı.

KARAR METNİNDE SAVAŞIN ETKİSİNE ATIF YAPILDI

Fed'in sabit tuttuğu politika faizi kararının metninde "Orta Doğu'daki gelişmeler ekonomik görünüm konusunda yüksek düzeyde belirsizliğe neden oluyor." ifadesi dikkat çekti.

