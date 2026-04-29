Piyasaların beklediği haber geldi! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasaların beklediği karar geldi. ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizi kararını açıkladı.

Kurum, politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı. Fed'in bu kararı, beklentiler doğrultusunda gerçekleştiği için sürpriz olarak görülmedi. Fed, ocak ve mart aylarındaki iki toplantıda da politika faizini sabit tutma kararı almıştı.

POWELL'IN SON TOPLANTISI OLDU

Kararın duyurulduğu toplantı, 15 Mayıs’ta görev süresi dolacak olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın katıldığı son faiz toplantısı oldu.

ABD Başkan Donald Trump’ın eleştirilerine maruz kalan Powell, enflasyon artış risklerini ve jeopolitik belirsizlikler gerekçesiyle duruşundan geri adım atmamasıyla öne çıktı.

KARAR METNİNDE SAVAŞIN ETKİSİNE ATIF YAPILDI

Fed'in sabit tuttuğu politika faizi kararının metninde "Orta Doğu'daki gelişmeler ekonomik görünüm konusunda yüksek düzeyde belirsizliğe neden oluyor." ifadesi dikkat çekti.