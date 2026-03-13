Menü Kapat
Fed'den bankalara sermaye ayarı: Basel III için geri sayım başladı!

Fed Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, bankaların sermaye gerekliliklerini yeniden düzenleyecek "modernizasyon" paketini açıkladı. Gelecek haftalarda Basel III’ün son aşaması için yeni kurallar önereceklerini belirten Bowman, stres testlerinden ek kaldıraç oranlarına kadar dört temel unsurda değişikliğe gidileceğini, hedefin ise reel ekonomiyi korumak olduğunu vurguladı.

Fed'den bankalara sermaye ayarı: Basel III için geri sayım başladı!
(Fed) Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, Cato Enstitüsünün Politika Forumu'nda, bankaların sermaye gerekliliklerine ilişkin konuşma yaptı.

Sermaye gerekliliklerinin ihtiyatlı düzenleyici çerçevenin temelini oluşturduğunu belirten Bowman, gelecek haftalarda ABD'de Basel III'ün son aşamasını uygulamak için kurallar önereceklerini söyledi.

DEĞİŞİKLİK YAPILACAK 4 TEMEL ALAN

Bowman, "Sermaye çerçevesindeki bu değişiklikler, örtüşen gereklilikleri ortadan kaldırıyor, kalibrasyonları gerçek riske uygun hale getiriyor ve ihtiyatlı çerçevemizde uzun süredir bulunan boşlukları kapsamlı şekilde ele alıyor." ifadelerini kullandı.

Büyük bankalar için düzenleyici sermaye çerçevesinin dört temel unsurunu değiştirmeye yönelik öneriler geliştirdiklerini belirten Bowman, bunların stres testi, ek kaldıraç oranı, risk bazlı sermaye gereklilikleri için Basel III çerçevesi ve Küresel Sistemik Öneme Sahip Bankalar (G-SIB) ek yükümlülüğünü kapsadığını anlattı.

"REEL EKONOMİYE MALİYET DOĞURUYOR"

Bowman, belirli bir amaç olmaksızın sermaye seviyelerinin sürekli artırılmasının reel ekonomi için maliyetler doğurduğuna dikkati çekerek, sermaye gereklilikleri aşırı hale geldiğinde bankacılık sisteminin reel ekonomiye kredi sağlama işlevine zarar verdiğini ifade etti.

Fed'in sermaye gerekliliklerini modernize etmek için adımlar attığını bildiren Bowman, ortak kural koyma süreçleri önermek için Para Birimi Kontrol Ofisi (OCC) ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ile birlikte çalıştığını kaydetti.

