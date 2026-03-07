Menü Kapat
 Serhat Yıldız

Fed’den enflasyon mesajı: Gerekirse yeniden sıkılaşma gelebilir

ABD Merkez Bankası Cleveland Şubesi Başkanı Beth Hammack, enflasyonun 2026’nın ikinci yarısına kadar yüzde 2 hedefine düşmemesi durumunda para politikasında yeniden sıkılaştırma adımlarının masaya gelebileceğini söyledi.

Fed’den enflasyon mesajı: Gerekirse yeniden sıkılaşma gelebilir
Serhat Yıldız
07.03.2026
07.03.2026
ABD Merkez Bankası’nın () Cleveland Şubesi Başkanı Beth Hammack, görünümüne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hammack’a göre fiyat artışları beklenen hızda gerilemezse Fed, para politikasında yeniden daha sıkı bir duruşa yönelmek zorunda kalabilir.

Fed’den enflasyon mesajı: Gerekirse yeniden sıkılaşma gelebilir

Hammack, enflasyonun zamanla yavaşlamasını beklediklerini ifade ederken, hedefe ulaşmanın düşündüklerinden daha uzun sürmesi ihtimalini de göz ardı etmediklerini söyledi. Eğer enflasyon 2026’nın ikinci yarısına kadar Fed’in yüzde 2’lik hedefiyle uyumlu seviyelere düşmezse, daha kısıtlayıcı adımların değerlendirilmesi gündeme gelebilir.

FAİZLER ŞİMDİLİK SABİT

Fed şu anda politika faizini yüzde 3,5 – 3,75 aralığında tutuyor. Merkez bankası, Ocak ayında yapılan toplantıda faiz oranlarında değişikliğe gitmemiş ve “bekle-gör” yaklaşımını sürdürmüştü. Bu nedenle piyasalarda gözler bir süredir yeni verilerde. Enflasyonun seyri kadar büyüme ve göstergeleri de Fed’in karar sürecinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Fed’den enflasyon mesajı: Gerekirse yeniden sıkılaşma gelebilir

İŞ GÜCÜ PİYASASINDA ZAYIFLAMA SİNYALİ

Son ekonomik veriler ise tabloyu biraz karmaşık hale getiriyor. Şubat ayında açıklanan verilere göre ABD’de 92 bin kişilik istihdam kaybı yaşandı. İşsizlik oranı ise yüzde 4,4’e yükseldi. Ekonomistler bu gelişmeleri iş gücü piyasasında yavaşlama işareti olarak yorumluyor. Fed açısından bu durum kritik bir denge yaratıyor. Çünkü bir yandan enflasyonla mücadele sürerken, diğer yandan ekonomide sert bir yavaşlama riskinin de gözetilmesi gerekiyor.

Fed’den enflasyon mesajı: Gerekirse yeniden sıkılaşma gelebilir

PETROL FİYATLARI YENİ RİSK OLUŞTURUYOR

Fed’in yakından izlediği bir diğer başlık ise enerji fiyatları. Orta Doğu’daki çatışmaların ardından petrol fiyatlarında hızlı bir yükseliş görüldü. ABD ile İsrail’in başlattığı operasyonlardan bu yana WTI ham petrol vadeli işlemleri yüzde 21’den fazla arttı. Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin, tüketici fiyatlarına yansıyarak enflasyon beklentilerini yeniden yukarı çekebileceği değerlendiriliyor. Hammack da bu konuya özellikle dikkat çekti. Petrol fiyatlarının geleceğine dair belirsizliğe işaret eden Fed yetkilisi, “Artışın ne kadar büyük olacağını ve ne kadar kalıcı olacağını anlamaya çalışıyorum” dedi.

Fed’den enflasyon mesajı: Gerekirse yeniden sıkılaşma gelebilir

FED VERİLERİ YAKINDAN İZLEYECEK

Enerji fiyatlarındaki şokların ekonomi üzerindeki etkisinin dikkatle analiz edilmesi gerektiğini vurgulayan Hammack, büyüme ve istihdam tarafındaki gelişmelerin de Fed için kritik olduğunu belirtti. Fed’in bir sonraki para politikası kararı ise 17–18 Mart’ta yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında açıklanacak.

Fed’den enflasyon mesajı: Gerekirse yeniden sıkılaşma gelebilir

ÖZEL KREDİ PİYASALARI DA RADAR ALTINDA

Hammack açıklamalarında finansal sistemle ilgili bir başka başlığa daha değindi: özel kredi piyasaları. Bu alandaki gelişmelerin yakından izlendiğini söyleyen Fed yetkilisi, şu aşamada ciddi bir sistemik risk görmediğini ifade etti. Bankacılık düzenlemelerinin finansal sistemi geçmişe kıyasla daha dayanıklı hale getirdiğini de sözlerine ekledi.

