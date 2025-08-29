Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Ekonomi
Avatar
Editor
 İrem Çınar

Fenerbahçe'de Mourinho gitti, hisseler coştu

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile olan sözleşmesini sonlandırdığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından kulüp hisseleri yaklaşık yüzde 5 değer kazandı.

Fenerbahçe'de Mourinho gitti, hisseler coştu
Irem Çınar
|
29.08.2025
saat ikonu 11:39
29.08.2025
saat ikonu 11:43

, Portekizli teknik direktör ’nun görevine son verildiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi duyuruda, “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlüğünü üstlenen Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Bugüne kadar kulübümüze verdiği katkılar için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.

HİSSELER YÜKSELDİ

Mourinho ayrılığı sonrası borsada Fenerbahçe hisseleri dikkat çekici bir yükseliş gösterdi. Açıklamanın ardından hisseler yaklaşık yüzde 5 prim yaparak 13,18 liradan işlem gördü.

Fenerbahçe'de Mourinho gitti, hisseler coştu

SÖZLEŞMESİ VE ÜCRETİ

Haziran 2024’te Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmeye imza atan Mourinho’nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bilgilendirmeye göre sezon başına 10,5 milyon Euro kazandığı belirtilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Jose Mourinho kovuldukça kazanıyor: Bugüne kadar aldığı tazminatlar dudak uçuklattı
Fenerbahçe yeni teknik direktörü kim olacak? Jose Mourinho ile yollar ayrıldı
#jose mourinho
#jose mourinho
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Ekonomi
TGRT Haber
