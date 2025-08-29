Fenerbahçe'de Mourinho gitti, hisseler coştu

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’nun görevine son verildiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi duyuruda, “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlüğünü üstlenen Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Bugüne kadar kulübümüze verdiği katkılar için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.

HİSSELER YÜKSELDİ

Mourinho ayrılığı sonrası borsada Fenerbahçe hisseleri dikkat çekici bir yükseliş gösterdi. Açıklamanın ardından hisseler yaklaşık yüzde 5 prim yaparak 13,18 liradan işlem gördü.

SÖZLEŞMESİ VE ÜCRETİ

Haziran 2024’te Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmeye imza atan Mourinho’nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bilgilendirmeye göre sezon başına 10,5 milyon Euro kazandığı belirtilmişti.