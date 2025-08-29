Jose Mourinho kovuldukça kazanıyor: Bugüne kadar aldığı tazminatlar dudak uçuklattı

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Fenerbahçe'nin sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır" ifadeleri yer aldı. Haber spor gündemine bomba gibi düşerken, Portekizli teknik adamın alacağı tazminat da dikkat çekti.
Portekizli teknik adamın hemen başka bir takımla anlaşsa dahi Fenerbahçe, 15 milyon euro tazminat alacağı öğrenildi. Dudak uçuklatan rakam gündem olurken, Jose Mourinho'nun 7 kulüpten aldığı tazminatlar da dikkat çekti.
İşte Jose Mourinho'nun bugüne kadar aldığı tazminatlar...
2007 Chelsea: 21 milyon euro
2013 Real Madrid: 20 milyon euro
2015 Chelsea: 14.5 milyon euro
2018 Man United: 20 milyon euro
2021 Tottenham: 21 milyon euro
2024 Roma: 3.5 milyon euro
2025 Fenerbahçe: 15 milyon euro
Toplam: 115 milyon euro