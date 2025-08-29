Jose Mourinho kovuldukça kazanıyor: Bugüne kadar aldığı tazminatlar dudak uçuklattı

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Fenerbahçe'nin sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır" ifadeleri yer aldı. Haber spor gündemine bomba gibi düşerken, Portekizli teknik adamın alacağı tazminat da dikkat çekti.

7 KULÜPTEN TAZMİNAT

Portekizli teknik adamın hemen başka bir takımla anlaşsa dahi Fenerbahçe, 15 milyon euro tazminat alacağı öğrenildi. Dudak uçuklatan rakam gündem olurken, Jose Mourinho'nun 7 kulüpten aldığı tazminatlar da dikkat çekti.

TOPLAM 115 MİLYON EURO

İşte Jose Mourinho'nun bugüne kadar aldığı tazminatlar...

2007 Chelsea: 21 milyon euro

2013 Real Madrid: 20 milyon euro

2015 Chelsea: 14.5 milyon euro

2018 Man United: 20 milyon euro

2021 Tottenham: 21 milyon euro

2024 Roma: 3.5 milyon euro

2025 Fenerbahçe: 15 milyon euro

Toplam: 115 milyon euro