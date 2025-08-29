Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Jose Mourinho kovuldukça kazanıyor: Bugüne kadar aldığı tazminatlar dudak uçuklattı

Fenerbahçe yaptığı resmi açıklama ile Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını duyurdu. Fenerbahçe'den 15 milyon tazminat alacağı öğrenilen Mourinho'nun 7 kulüpten aldığı tazminatlar dudak uçuklattı. İşte Jose Mourinho'nun bugüne kadar aldığı tazminatlar...

Jose Mourinho kovuldukça kazanıyor: Bugüne kadar aldığı tazminatlar dudak uçuklattı
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 11:29

'de ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Fenerbahçe'nin sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır" ifadeleri yer aldı. Haber spor gündemine bomba gibi düşerken, Portekizli teknik adamın alacağı da dikkat çekti.

Jose Mourinho kovuldukça kazanıyor: Bugüne kadar aldığı tazminatlar dudak uçuklattı

7 KULÜPTEN TAZMİNAT

Portekizli teknik adamın hemen başka bir takımla anlaşsa dahi Fenerbahçe, 15 milyon euro tazminat alacağı öğrenildi. Dudak uçuklatan rakam gündem olurken, Jose Mourinho'nun 7 kulüpten aldığı tazminatlar da dikkat çekti.

Jose Mourinho kovuldukça kazanıyor: Bugüne kadar aldığı tazminatlar dudak uçuklattı

TOPLAM 115 MİLYON EURO

İşte Jose Mourinho'nun bugüne kadar aldığı tazminatlar...

2007 Chelsea: 21 milyon euro
2013 Real Madrid: 20 milyon euro
2015 Chelsea: 14.5 milyon euro
2018 Man United: 20 milyon euro
2021 Tottenham: 21 milyon euro
2024 Roma: 3.5 milyon euro
2025 Fenerbahçe: 15 milyon euro

Toplam: 115 milyon euro

Jose Mourinho kovuldukça kazanıyor: Bugüne kadar aldığı tazminatlar dudak uçuklattı
