TGRT Haber
 Hüseyin Bahcivan

Jose Mourinho tazminatı ne kadar, kovuldu mu? Fenerbahçe açıklama yaptı

Fenerbahçe, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı. Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamanın ardından Jose Mourinho tazminatı ne kadar, kovuldu mu soruları gündeme geldi.

Jose Mourinho tazminatı ne kadar, kovuldu mu? Fenerbahçe açıklama yaptı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 11:01

'de dönemi sona erdi. Fenerbahçe Portekizli teknik adam ile yollarını ayırdığını resmi olarak açıkladı.

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamanın ardından taraftarlar Jose Mourinho kovuldu mu, tazminatı ne kadar sorularını araştırmaya başladı.

Jose Mourinho tazminatı ne kadar, kovuldu mu? Fenerbahçe açıklama yaptı

JOSE MOURİNHO TAZMİNATI NE KADAR?

Jose Mourinho'nun sözleşmesine göre Fenerbahçe, Jose Moruinho'ya 15 milyon Euro ödeyecek. Portekizli teknik adam başka bir takımla anlaşsa dahi sarı-lacivertlilerin bu tazminatı ödemek zorunda olduğu iddia edildi.

Jose Mourinho tazminatı ne kadar, kovuldu mu? Fenerbahçe açıklama yaptı

JOSE MOURİNHO KOVULDU MU?

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığı açıklandı. Sarı-lacivertlilerde tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz."

ETİKETLER
#jose mourinho
#teknik direktör
#ayrılık
#tazminat
#Fenerbahçe
#Aktüel
