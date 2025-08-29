Jose Mourinho tazminatı ne kadar, kovuldu mu? Fenerbahçe açıklama yaptı

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho dönemi sona erdi. Fenerbahçe Portekizli teknik adam ile yollarını ayırdığını resmi olarak açıkladı.

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamanın ardından taraftarlar Jose Mourinho kovuldu mu, tazminatı ne kadar sorularını araştırmaya başladı.

JOSE MOURİNHO TAZMİNATI NE KADAR?

Jose Mourinho'nun sözleşmesine göre Fenerbahçe, Jose Moruinho'ya 15 milyon Euro tazminat ödeyecek. Portekizli teknik adam başka bir takımla anlaşsa dahi sarı-lacivertlilerin bu tazminatı ödemek zorunda olduğu iddia edildi.

JOSE MOURİNHO KOVULDU MU?

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığı açıklandı. Sarı-lacivertlilerde tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz."