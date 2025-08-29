Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe yeni teknik direktörü kim olacak? Jose Mourinho ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerin yaptığı açıklamanın ardından taraftarlar Fenerbahçe yeni teknik direktörü kim olacağını araştırmaya başladı.

29.08.2025
29.08.2025
'de UEFA play-off'larında Benfica ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmada beraberlik alan sarı-lacivertliler, deplasmanda ise Portekiz ekibine karşı 1-0 mağlubiyet aldı ve Devler Ligi'ne veda etti.

Fenerbahçe bugün ise ile yollarını ayırdığını açıkladı. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe yeni teknik direktörü kim olacağı araştırılmaya başlandı.

FENERBAHÇE YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Fenerbahçe'de Mourinho'nun ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün İsmail Kartal olacağına dair iddialar bulunuyor. NTV'nin haberine göre henüz Fenerbahçe yönetimi yeni biriyle bir anlaşma aşamasında değil.

İlerleyen günlerde Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün duyurulması bekleniyor.

JOSE MOURİNHO FENERBAHÇE'DEN AYRILDI MI?

Fenerbahçe tarafından teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz."

