Fenerbahçe Jose Mourinho ile yollarını ayırdı! Ödenecek tazminat dudak uçuklattı

Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi. Fenerbahçe, Jose Mourinho ayrılığını sosyal medyada yaptığı resmi açıklama ile duyurdu. Portekizli teknik adama ödenecek tazminat ise dudak uçuklattı.

"JOSE MOURİNHO İLE YOLLARIMIZ AYRILMIŞTIR"

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

ÖDENECEK TAZMİNAT 15 MİLYON EURO

Mourinho'nun sözleşmesine göre, Portekizli teknik adam hemen başka bir takımla anlaşsa dahi Fenerbahçe, 15 milyon euro tazminat ödemek zorunda.

TGRT HABER GÜNLER ÖNCESİNDE YAZDI

Tgrthaber.com'un günler önce yaptığı özel haberde, Mourinho’nun tazminatını ödeyerek sözleşmesini feshetmeyi ciddi şekilde değerlendirildiği yazılmıştı. Haberde Portekizli teknik adamın gönderilmesi durumunda, takımın başına geçmesi beklenen en büyük aday ise İsmail Kartal olduğu da değerlendirilmişti.

