Fenerbahçe'de ayrılık krizi! Mourinho için olağanüstü toplantı

Fenerbahçe’nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak kritik Benfica maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında sarf ettiği sözlerle gündeme bomba gibi düştü. “Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi önemli olsaydı transfer yapılırdı. Feyenoord maçında hangi oyuncularla oynadıysak bu maçta da aynı kadroyla oynayacağız,” diyerek yönetime sitem eden Mourinho, taraftarın ve camianın tepkisini çekti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, dünyaca ünlü teknik adamın bu açıklamalarını takımı ve yönetimi küçük düşürücü olarak nitelendirirken, bazı taraftarlar ise olası bir mağlubiyet durumunda sorumluluktan kaçmak için zemin hazırladığını savundu. Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe yönetimi, maç sonrası olağanüstü toplanma kararı aldı. Gündemdeki en önemli madde ise Mourinho ile yolların ayrılmasının olduğu öğrenildi.

"MOURİNHO FENERBAHÇE RUHUNA GÖRE HAREKET ETMEDİ!"

Mourinho’nun basın toplantısındaki sözleri, Fenerbahçe taraftarları arasında oldukça tepki çekti. Teknik direktörün, Şampiyonlar Ligi gibi prestijli bir organizasyonda takımı için yeterli transfer yapılmadığını ifade etmesi, sarı lacivertli taraftarlar tarafından “kendi takımını suçlama” olarak değerlendirildi. Özellikle sosyal medyada yapılan yorumlarda, Mourinho’nun bu tutumunun takıma zarar verdiği ve motivasyonu düşürdüğü yönünde eleştiriler yapıldı.

Bazı taraftarlar ise Portekizli hocanın bu açıklamaları, Benfica maçında alınabilecek olumsuz bir sonuç sonrası kendisini savunmak için yaptığını ifade etti. Taraftarların sosyal medyada koydukları tepkilerin ortak görüşü, Mourinho’nun Fenerbahçe’nin ruhuna uygun bir duruş sergilemediği yönünde oldu.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ! AYRILIK MASADA

Mourinho’nun açıklamaları, Fenerbahçe yönetimini de harekete geçirdi. Başkan Ali Koç ve ekibi, Benfica maçının ardından acil bir toplantı düzenleme kararı aldı. Toplantının ana gündem maddesi, Mourinho ile devam edip etmeme konusu olacak. Tgrthaber.com'un, kulübe yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre, yönetim, Mourinho’nun tazminatını ödeyerek sözleşmesini feshetmeyi ciddi şekilde değerlendiriyor.

İSMAİL KARTAL GERİ Mİ DÖNECEK?

Mourinho ile yolların ayrılması durumunda, Fenerbahçe’nin teknik direktörlük koltuğu için en güçlü adayın İsmail Kartal olduğu belirtildi. Daha önce sarı-lacivertli ekibi çalıştıran ve takımı tanıyan Kartal, taraftarlar arasında da oldukça sevilen bir isim. Özellikle Fenerbahçe yönetiminin içerisinde bulunan bazı yöneticilerin İsmail Kartal’ın yeniden takımın başına geçmesi için de ısrarcı olduğu öğrenildi.

İSMAİL KARTAL REKOR KIRMIŞTI!

Teknik direktör İsmail Kartal’ın, Fenerbahçe’yi çalıştırdığı dönemde 99 puan almasına rağmen ligi ikinci bitirmişti. Aynı zamanda Aykut Kocaman’a ait üst üste lig maçı kazanma rekorunu da kıran Kartal, Süper Lig’de üst üste 11 süper lig maçından galibiyetle ayrılmıştı.

Fenerbahçe’de üst üste aldığı başarılı sonuçlara rağmen Galatasaray’ın ardından ikinci olan İsmail Kartal, sezonun bitimiyle beraber İran takımlarından Persepolis ile anlaştı. Orada da başarılı bir grafik çizen Kartal’ın yeniden sarı lacivertli ekibe geri döneceği iddiaları oldukça güçlü şekilde konuşuluyor.