Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Fenerbahçe'de ayrılık krizi! Mourinho için olağanüstü toplantı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun Benfica maçı öncesi yaptığı açıklamalar, sarı-lacivertli camiada çok büyük tepki çekti. Yönetim, bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesinin ardından toplanarak, Mourinho ile yolların ayrılmasını tartışacak. Portekizli teknik adamın gönderilmesi durumunda, takımın başına geçmesi beklenen en büyük aday ise İsmail Kartal olduğu öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de ayrılık krizi! Mourinho için olağanüstü toplantı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 11:27

’nin Portekizli teknik direktörü , ’nde oynanacak kritik maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında sarf ettiği sözlerle gündeme bomba gibi düştü. “Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi önemli olsaydı transfer yapılırdı. Feyenoord maçında hangi oyuncularla oynadıysak bu maçta da aynı kadroyla oynayacağız,” diyerek yönetime sitem eden Mourinho, taraftarın ve camianın tepkisini çekti.

Fenerbahçe'de ayrılık krizi! Mourinho için olağanüstü toplantı

Sarı-lacivertli taraftarlar, dünyaca ünlü teknik adamın bu açıklamalarını takımı ve yönetimi küçük düşürücü olarak nitelendirirken, bazı taraftarlar ise olası bir mağlubiyet durumunda sorumluluktan kaçmak için zemin hazırladığını savundu. Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe yönetimi, maç sonrası olağanüstü toplanma kararı aldı. Gündemdeki en önemli madde ise Mourinho ile yolların ayrılmasının olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de ayrılık krizi! Mourinho için olağanüstü toplantı

"MOURİNHO FENERBAHÇE RUHUNA GÖRE HAREKET ETMEDİ!"

Mourinho’nun basın toplantısındaki sözleri, Fenerbahçe taraftarları arasında oldukça tepki çekti. Teknik direktörün, Şampiyonlar Ligi gibi prestijli bir organizasyonda takımı için yeterli transfer yapılmadığını ifade etmesi, sarı lacivertli taraftarlar tarafından “kendi takımını suçlama” olarak değerlendirildi. Özellikle sosyal medyada yapılan yorumlarda, Mourinho’nun bu tutumunun takıma zarar verdiği ve motivasyonu düşürdüğü yönünde eleştiriler yapıldı.

Fenerbahçe'de ayrılık krizi! Mourinho için olağanüstü toplantı

Bazı taraftarlar ise Portekizli hocanın bu açıklamaları, Benfica maçında alınabilecek olumsuz bir sonuç sonrası kendisini savunmak için yaptığını ifade etti. Taraftarların sosyal medyada koydukları tepkilerin ortak görüşü, Mourinho’nun Fenerbahçe’nin ruhuna uygun bir duruş sergilemediği yönünde oldu.

Fenerbahçe'de ayrılık krizi! Mourinho için olağanüstü toplantı

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ! AYRILIK MASADA

Mourinho’nun açıklamaları, Fenerbahçe yönetimini de harekete geçirdi. Başkan Ali Koç ve ekibi, Benfica maçının ardından acil bir toplantı düzenleme kararı aldı. Toplantının ana gündem maddesi, Mourinho ile devam edip etmeme konusu olacak. Tgrthaber.com'un, kulübe yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre, yönetim, Mourinho’nun tazminatını ödeyerek sözleşmesini feshetmeyi ciddi şekilde değerlendiriyor.

Fenerbahçe'de ayrılık krizi! Mourinho için olağanüstü toplantı

İSMAİL KARTAL GERİ Mİ DÖNECEK?

Mourinho ile yolların ayrılması durumunda, Fenerbahçe’nin teknik direktörlük koltuğu için en güçlü adayın olduğu belirtildi. Daha önce sarı-lacivertli ekibi çalıştıran ve takımı tanıyan Kartal, taraftarlar arasında da oldukça sevilen bir isim. Özellikle Fenerbahçe yönetiminin içerisinde bulunan bazı yöneticilerin İsmail Kartal’ın yeniden takımın başına geçmesi için de ısrarcı olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de ayrılık krizi! Mourinho için olağanüstü toplantı

İSMAİL KARTAL REKOR KIRMIŞTI!

İsmail Kartal’ın, Fenerbahçe’yi çalıştırdığı dönemde 99 puan almasına rağmen ligi ikinci bitirmişti. Aynı zamanda Aykut Kocaman’a ait üst üste lig maçı kazanma rekorunu da kıran Kartal, Süper Lig’de üst üste 11 süper lig maçından galibiyetle ayrılmıştı.

Fenerbahçe'de ayrılık krizi! Mourinho için olağanüstü toplantı

Fenerbahçe’de üst üste aldığı başarılı sonuçlara rağmen Galatasaray’ın ardından ikinci olan İsmail Kartal, sezonun bitimiyle beraber İran takımlarından Persepolis ile anlaştı. Orada da başarılı bir grafik çizen Kartal’ın yeniden sarı lacivertli ekibe geri döneceği iddiaları oldukça güçlü şekilde konuşuluyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Benfica'yı elerse, elenirse ne olacak? Fenerbahçe tur atlarsa ne olur?
Barış Alper Yılmaz transferinde bomba iddia! Fenerbahçe devreye girdi
ETİKETLER
#Spor
#şampiyonlar ligi
#jose mourinho
#teknik direktör
#benfica
#ismail kartal
#Fenerbahçe
#Transfer Yönetimi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.