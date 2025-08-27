Fenerbahçe Benfica'yı elerse, elenirse ne olacak? Fenerbahçe tur atlarsa ne olur?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu rövanş maçları bugün oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, Portekiz'de Benfica ile karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşma beraberlik ile sonuçlanmıştı. Bu sebepten dolayı iki takımın durumunu rövanş mücadelesi belirleyecek.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Benfica'yı elerse, elenirse ne olacağı merak ediliyor.

FENERBAHÇE BENFİCA'YI ELERSE NE OLUR?

Fenerbahçe, bugün oynanacak olan Benfica karşılaşmasında galibiyet alarak, rakibini elerse UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmış olacak.

Sarı-lacivertliler uzun bir aranın ardından Şampiyonlar Ligi'ne tekrar katılmanın yanı sıra, kasasına da ciddi bir oranda para koyacak.

FENERBAHÇE BENFİCA'YA ELENİRSE NE OLACAK?

Fenerbahçe, Benfica'ya bugün düzenlenecek olan karşılaşmada yenilirse, Şampiyonlar Ligi'nden elenecek. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nin play-off etabında yenildiği için doğrudan UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.

FENERBAHÇE BENFİCA İLE BERABERE KALIRSA NE OLACAK?

Fenerbahçe, Benfica karşısında berabere kalırsa karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmadığı taktirde tur atlayan takımı penaltı atışları belirleyecek.

FENERBAHÇE TUR ATLARSA NE OLUR?

Fenerbahçe tur atlarsa Şampiyonlar Ligi'nden en az 29 milyon Euro gelir elde edecek. Bu rakam sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı her puanda daha da artacak.