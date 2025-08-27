Menü Kapat
Aktüel
Editor
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Benfica'yı elerse, elenirse ne olacak? Fenerbahçe tur atlarsa ne olur?

Fenerbahçe bugün Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçları kapsamında Portekiz'de Benfica ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya saatler kala Fenerbahçe Benfica'yı elerse, elenirse ne olacağı gündeme geldi. Taraftarlar Fenerbahçe tur atlarsa ne olacağını merak ediliyor.

Fenerbahçe Benfica'yı elerse, elenirse ne olacak? Fenerbahçe tur atlarsa ne olur?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.08.2025
09:54
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
09:54

'nin turu rövanş maçları bugün oynanacak. Temsilcimiz , Portekiz'de ile karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşma beraberlik ile sonuçlanmıştı. Bu sebepten dolayı iki takımın durumunu rövanş mücadelesi belirleyecek.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Benfica'yı elerse, elenirse ne olacağı merak ediliyor.

Fenerbahçe Benfica'yı elerse, elenirse ne olacak? Fenerbahçe tur atlarsa ne olur?

FENERBAHÇE BENFİCA'YI ELERSE NE OLUR?

Fenerbahçe, bugün oynanacak olan Benfica karşılaşmasında galibiyet alarak, rakibini elerse UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmış olacak.

Sarı-lacivertliler uzun bir aranın ardından Şampiyonlar Ligi'ne tekrar katılmanın yanı sıra, kasasına da ciddi bir oranda para koyacak.

Fenerbahçe Benfica'yı elerse, elenirse ne olacak? Fenerbahçe tur atlarsa ne olur?

FENERBAHÇE BENFİCA'YA ELENİRSE NE OLACAK?

Fenerbahçe, Benfica'ya bugün düzenlenecek olan karşılaşmada yenilirse, Şampiyonlar Ligi'nden elenecek. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nin play-off etabında yenildiği için doğrudan UEFA 'nde mücadele etme hakkı kazanacak.

Fenerbahçe Benfica'yı elerse, elenirse ne olacak? Fenerbahçe tur atlarsa ne olur?

FENERBAHÇE BENFİCA İLE BERABERE KALIRSA NE OLACAK?

Fenerbahçe, Benfica karşısında berabere kalırsa karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmadığı taktirde tur atlayan takımı penaltı atışları belirleyecek.

Fenerbahçe Benfica'yı elerse, elenirse ne olacak? Fenerbahçe tur atlarsa ne olur?

FENERBAHÇE TUR ATLARSA NE OLUR?

Fenerbahçe tur atlarsa Şampiyonlar Ligi'nden en az 29 milyon Euro gelir elde edecek. Bu rakam sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı her puanda daha da artacak.

ETİKETLER
#Spor
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#play-off
#avrupa ligi
#benfica
#Fenerbahçe
#Aktüel
