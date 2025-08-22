Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe, transferde mutlu sona ulaştı! Jose Mourinho çok istemişti

Yeni sezona şampiyonluk iddiasını sürdürmek ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Dorgeles Nene'nin ardından bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun da çok istediği o isim İngiltere Premiere Lig devinden geliyor. İşte yıldız transferin detayları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe, transferde mutlu sona ulaştı! Jose Mourinho çok istemişti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 09:55

'nde Benfica ile evinde 0-0 berabere kalan , lig aşamasına kalmak için Portekiz'de galip gelmeye çalışacak. Süper Lig'de de şampiyonluk hedefleyen Kanarya'da çalışmalarında vites yükseltildi.

Fenerbahçe, transferde mutlu sona ulaştı! Jose Mourinho çok istemişti

NENE' SONRASI BİR HAMLE DAHA

Sarı-lacivertli ekip, Salzburg forması giyen Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene'yi renklerine bağlamıştı. Fenerbahçe, Nene'nin ardından West Ham United forması giyen Edson Alvarez'i transfer etti.

Fenerbahçe, transferde mutlu sona ulaştı! Jose Mourinho çok istemişti

KİRALIK GELİYOR

Sarı-lacivertliler, West Ham United forması giyen ve 2028'e kadar İngiliz ekibiyle sözleşmesi olan 27 yaşındaki Meksikalı ön liberoyu kiralık olarak kadrosuna katacak.

Fenerbahçe, transferde mutlu sona ulaştı! Jose Mourinho çok istemişti

İSTANBUL YOLCUSU

22 milyon Euro satın alma opsiyonu da bulunan Edson Alvarez, bugün öğle saatlerinde İstanbul'a gelecek. Teknik direktör Jose Mourinho'nun çok istediği Alvarez, İnter ve Ajax'tan gelen teklifleri reddederek Portekizli hoca faktörüyle Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi.

Fenerbahçe, transferde mutlu sona ulaştı! Jose Mourinho çok istemişti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe’den bomba transfer! Taraftarı heyecanlandıran kanat oyuncusu geliyor

FİZİĞİ ÖN PLANDA

Defansif orta saha olarak oynayan, fiziksel gücü, top kapma becerisi, oyun görüşüyle öne çıkan Alvarez, 1.90 santimetrelik boyu ve güçlü yapısıyla ikili mücadelelerde etkili bir isim. Sert müdahaleleri, liderlik vasıflarıyla tanınıyor, ancak zaman zaman pozisyon alma hataları yapabiliyor.

Fenerbahçe, transferde mutlu sona ulaştı! Jose Mourinho çok istemişti

38 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Londra ekibi, Meksikalı yıldızı 2023- 24 sezonunda 38 milyon Euro karşılığında Ajax'tan transfer etmişti. Edson Alvarez, geride bıraktığımız sezon 31 maçta forma giyerken 1 de gol pası verdi. 1.90 boyundaki 27 yaşındaki orta saha, Milli Takımı ile de 93 kez sahaya çıktı ve 7 gol attı.

Fenerbahçe, transferde mutlu sona ulaştı! Jose Mourinho çok istemişti

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Barış Alper Yılmaz'ın paylaşımı gündem oldu! Transfer iddiaları sonrası kafaları karıştırdı
ETİKETLER
#transfer
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Meksika
#jose mourinho
#Fenerbahçe
#Edson Alvarez
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.