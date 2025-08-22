Fenerbahçe, transferde mutlu sona ulaştı! Jose Mourinho çok istemişti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile evinde 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, lig aşamasına kalmak için Portekiz'de galip gelmeye çalışacak. Süper Lig'de de şampiyonluk hedefleyen Kanarya'da transfer çalışmalarında vites yükseltildi.

NENE' SONRASI BİR HAMLE DAHA

Sarı-lacivertli ekip, Salzburg forması giyen Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene'yi renklerine bağlamıştı. Fenerbahçe, Nene'nin ardından West Ham United forması giyen Edson Alvarez'i transfer etti.

KİRALIK GELİYOR

Sarı-lacivertliler, West Ham United forması giyen ve 2028'e kadar İngiliz ekibiyle sözleşmesi olan 27 yaşındaki Meksikalı ön liberoyu kiralık olarak kadrosuna katacak.

İSTANBUL YOLCUSU

22 milyon Euro satın alma opsiyonu da bulunan Edson Alvarez, bugün öğle saatlerinde İstanbul'a gelecek. Teknik direktör Jose Mourinho'nun çok istediği Alvarez, İnter ve Ajax'tan gelen teklifleri reddederek Portekizli hoca faktörüyle Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi.

FİZİĞİ ÖN PLANDA

Defansif orta saha olarak oynayan, fiziksel gücü, top kapma becerisi, oyun görüşüyle öne çıkan Alvarez, 1.90 santimetrelik boyu ve güçlü yapısıyla ikili mücadelelerde etkili bir isim. Sert müdahaleleri, liderlik vasıflarıyla tanınıyor, ancak zaman zaman pozisyon alma hataları yapabiliyor.

38 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Londra ekibi, Meksikalı yıldızı 2023- 24 sezonunda 38 milyon Euro karşılığında Ajax'tan transfer etmişti. Edson Alvarez, geride bıraktığımız sezon 31 maçta forma giyerken 1 de gol pası verdi. 1.90 boyundaki 27 yaşındaki orta saha, Meksika Milli Takımı ile de 93 kez sahaya çıktı ve 7 gol attı.