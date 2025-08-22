Menü Kapat
Fenerbahçe’den bomba transfer! Taraftarı heyecanlandıran kanat oyuncusu geliyor

Yeni sezona şampiyonluk iddiasıyla girmek isteyen Fenerbahçe, transfere hızlı bir giriş yaptı. Kadrosuna birçok ismi katan Kanarya, son olarak Dorgeles Nene'yi renklerine bağladı. Sarı-lacivertli ekip kanat transferi için çalışmalarını sürdürürken Portekiz'den dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, Portekiz devi Sporting Lizbon'un yıldız oyuncusunu listesine aldı. İşte o oyuncu…

Fenerbahçe’den bomba transfer! Taraftarı heyecanlandıran kanat oyuncusu geliyor
, forması giyen Geny Catamo'yu gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin kısasüre içinde resmi teklif yapması bekleniyor.

KANAT TRANSFERİ YOLDA

Kanat transferi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için 'den bir iddia daha ortaya atıldı. A Bola'da yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Sporting Lizbon'un Mozambikli oyuncusu Geny Catamo'yu gündemine aldı.

RESMİ TEKLİF YAPILACAK

Haberde; Lizbon ekibinin altyapısında yetişen 24 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin kısa süre içinde resmi teklif yapacağı vurgulandı. 2023 yılında A takıma yükselen Catamo'nun, Sporting ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GEÇMİŞ SEZON İSTATİSTİĞİ

Geçtiğimiz sezon 48 maçta forma giyen Mozambikli oyuncu, 7 gol ve 5 asist üretti.

