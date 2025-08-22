Fenerbahçe’den bomba transfer! Taraftarı heyecanlandıran kanat oyuncusu geliyor

Fenerbahçe, Sporting Lizbon forması giyen Geny Catamo'yu gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin kısasüre içinde resmi teklif yapması bekleniyor.

KANAT TRANSFERİ YOLDA

Kanat transferi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Portekiz'den bir iddia daha ortaya atıldı. A Bola'da yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Sporting Lizbon'un Mozambikli oyuncusu Geny Catamo'yu gündemine aldı.

RESMİ TEKLİF YAPILACAK

Haberde; Lizbon ekibinin altyapısında yetişen 24 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin kısa süre içinde resmi teklif yapacağı vurgulandı. 2023 yılında A takıma yükselen Catamo'nun, Sporting ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GEÇMİŞ SEZON İSTATİSTİĞİ

Geçtiğimiz sezon 48 maçta forma giyen Mozambikli oyuncu, 7 gol ve 5 asist üretti.