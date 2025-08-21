Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Barış Alper Yılmaz'ın paylaşımı gündem oldu! Transfer iddiaları sonrası kafaları karıştırdı

Yaz transfer döneminde adı astronomik rakamlarla anılan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, ayrılık iddialarına Instagram'dan yaptığı paylaşımla cevap verdi. İşte çok konuşulan o paylaşım...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Barış Alper Yılmaz'ın paylaşımı gündem oldu! Transfer iddiaları sonrası kafaları karıştırdı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 17:31
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 17:31

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ve Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenerek 2'de 2 ile başlayan 'da hareketli günler yaşanıyor. İki maçta toplam 3 kez fileleri sarsan , performansı ve formda görüntüsüyle dikkat çekmişti.

Barış Alper Yılmaz'ın paylaşımı gündem oldu! Transfer iddiaları sonrası kafaları karıştırdı

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Eyüpspor açıkladı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Spor kamuoyunda büyük beğeni toplayan ve birçok kulübün ilgisini üstüne çeken sarı-kırmızılı futbolcu, sosyal medyadan ilginç bir paylaşım yaptı. Milli futbolcu, Instagram hikayesinde paylaştığı "siyah ekran"la kısa süre içinde en çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Yılmaz'ın, bu paylaşımı hakkındaki iddiaları nedeniyle mi yoksa başka bir durumdan ötürü mü yaptığı gizemini koruyor.

Barış Alper Yılmaz'ın paylaşımı gündem oldu! Transfer iddiaları sonrası kafaları karıştırdı



ASTRONOMİK TEKLİF İDDİASI

Galatasaray ile son üç sezonda üç şampiyonluk yaşayan ve bu başarılarda önemli pay sahibi olan yıldız futbolcu için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme gelmişti. Sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 2 milyon 500 bin euro alan Yılmaz için ekibi NEOM SC'nin yıllık 10 milyon euro'luk bir teklif yaptığı öne sürüldü. Suudi kulübünün Galatasaray'a teklifinin ise 30 milyon euro'yu bulduğu ancak sarı-kırmızılı kulübün kapıyı 50 milyon euro'dan açtığı ve ilk görüşmeden sonuç çıkmadığı iddia edilmişti.

Barış Alper Yılmaz'ın paylaşımı gündem oldu! Transfer iddiaları sonrası kafaları karıştırdı

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kerem Aktürkoğlu transferi iptal mi oldu? Fenerbahçe’ye gideceği konuşuluyordu
ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#suudi arabistan
#barış alper yılmaz
#Neom Sc
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.