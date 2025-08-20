Kerem Aktürkoğlu transferi iptal mi oldu? Fenerbahçe’ye gideceği konuşuluyordu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'yı sahasında konuk eden Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinde sürpriz bir gelişme oldu.

Portekiz basınında yer alan habere göre; Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu göndermekten vazgeçti.

Benfica, milli oyuncuyu takımda tutma kararı aldı.

Kerem Aktürkoğlu için bir sürededir transfer masasında olduğu bilinen Fenerbahçe yönetiminin 25 milyon euroya kadroya dâhil edeceği öne sürülmüştü.

Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda sürpriz bir şekilde Fenerbahçe karşısında sahaya ilk 11'de çıkıyor.

Öte yandan Benfica'da Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafına Fenerbahçe maçı ilk 11'inde yer verdi.

Maç öncesi Fenerbahçe tribünleri ısınmaya çıkan Kerem Aktürkoğlu'nu alkışladı.

Milli futbolcu ise bu ilgiye karşılık verdi.