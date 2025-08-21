Eyüpspor açıkladı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Eyüpspor, Eyüp Stadyumu'ndaki bakım çalışmaları nedeniyle iç saha maçlarını Pendik Stadyumu'nda oynama kararı almıştı. Sezona yeni hocası Selçuk Şahin yönetiminde başlayan Eflatun-Sarılı İstanbul ekibi, Pendik'te ağırladığı Konyaspor'a 1-4 mağlup olmuştu.

4 BÜYÜKLERİN STADYUMU BELLİ OLDU

Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor'u ağırlayacak olan Eyüpspor, bu maçı da Pendik'te oynayacak amaiç sahada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı oynayacağı maçların Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağı açıklandı.

Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Kasımpaşa'ya stadyum arayış sürecindeki desteklerinden dolayı teşekkür eden Eyüpspor yönetimi, kendi stadına geçene kadar 'Dört Büyükler'le karşılaşacağı iç saha maçlarının Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacağını duyurdu.

Eyüpspor'dan yapılan açıklama ise şöyle;

