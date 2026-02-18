Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
 Ümit Buget

'Fenomen gurmeler' için yeni dönem! Artık bedava yiyip içemeyecekler

Sosyal medya içerik üreticilerine, tanıtım amaçlı bedava yedikleri yemeklerin ve hediye gelen ürünlerin %15’i oranında vergi ödeme zorunluluğu getirildi. Kişiler tanıtım karşılığı para almasa da yemek ya da ürün bedeli üzerinden vergi ödeyecek. İşte detaylar...

Akşam
Akşam
|
GİRİŞ:
18.02.2026
11:44
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
11:50

Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları, lokanta tanıtımı yapan ve ücretsiz ürün karşılığı paylaşım yapan sosyal medya içerik üreticilerini mercek altına aldı. Artık bedelsiz sunulan yemekler, ücretsiz gönderilen ürünler ve iş birliği kapsamında sağlanan menfaatler de gelir sayılacak ve vergilendirilecek.

“Yedim, içtim, paylaştım” dönemi yerini beyan ve fatura dönemine bırakıyor. İşte yeni uygulamanın detayları…

Akşam gazetesinde yer alan habere göre; fenomenler için kazanç dönemi artık değişiyor. PR hediyeleri ve mekan tanıtımında yenen yemekler için yüzde 15 vergi kesintisi uygulanacak.

'Fenomen gurmeler' için yeni dönem! Artık bedava yiyip içemeyecekler

YEDİKLERİ YEMEĞİN VERGİSİNİ ÖDEYECEKLER

Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu işbirliğiyle influencer'lara verilen 'sorumlu sosyal medya etkileyicileri eğitimi' programının dördüncüsü gerçekleşti. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın İstanbul'daki hizmet binasında yapılan ve tüm gün süren programa, sosyal medya hesaplarında 100 bin ve üstü takipçisi olan içerik üreticileri katıldı. Programda sosyal medyada etik ve yasal düzenlemelere kadar pek çok konuda eğitim verildi. Eğitimde yeni alınan kararlar ele alınırken düzenlemeyle içerik üreticileri markalar tarafından gelen PR hediyeleri ve mekan tanıtımında yedikleri yemeğin vergisini ödeyeceği öğrenildi.

'Fenomen gurmeler' için yeni dönem! Artık bedava yiyip içemeyecekler

YENİ YAPTIRIMLAR

İçerik üreticileri markalardan gelen hediye veya tanıtım adı altındaki mekanlarda yenilen yemeği istisna belgeli olan hesabına ücretini yatıracak ve yüzde 15'i vergi olarak kesilecek. Programda, ayrıca Ticaret Bakanlığı "Dijital Ortamda Yasa Dışı Bahisle Mücadele Eylem Planı" kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. Influcer'lara sosyal medya mecralarının yasadışı bahis ve kumar faaliyetlerinin tanıtımında bir araç olarak kullanılmasının önlenmesi amacıyla yeni yaptırımlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

#Ekonomi
