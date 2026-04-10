Financial Times: Avrupa havalimanları üç hafta içinde jet yakıtı kısıtıyla karşılaşabilir!

Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışının tamamen açılmaması halinde Avrupa havalimanlarının üç hafta içinde jet yakıtı kısıtıyla karşılaşabileceği belirtildi. İşte o ihtimalden tüm detaylar...

İngiliz gazetesi Financial Times'ın Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyinin (ACI Europe) Avrupa Birliği (AB) Komisyonu yetkililerine gönderdiği mektuba dayandırdığı haberine göre, ACI Europe sektörün jet yakıt rezervlerinin azaldığı konusunda uyardı.

Mektupta, Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışının üç hafta içinde tamamen normale dönmemesi halinde Avrupa'daki havalimanlarının jet yakıtında "sistemik kıtlıkla" karşı karşıya kalabileceği uyarısı yer aldı.

ABD/İsrail-İran Savaşı'nın 28 Şubat'ta başlamasının ardından Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışının aksamasıyla boğazdan geçen 15 milyon varil ham petrol ve 5 milyon varil petrol ürünü tedariki büyük çaplı kesintiye uğradı.

Arz kısıtları nedeniyle Avrupa ülkelerinde jet yakıtı fiyatları savaş öncesine kıyasla yüzde 100 artışla rekor seviyelere çıktı.

IATA verilerine göre küresel jet yakıt endeksinde 27 Şubat’ta varil başına 99,4 dolar olan fiyatlar, 3 Nisan'da yüzde 110 artışla 209 dolara yükseldi.

Kuzeybatı Avrupa jet yakıtının maliyet, sigorta ve navlun dahil fiyatı da varil başına 216,9 dolara çıktı.

S&P Global Energy verilerine göre, Orta Doğu’dan Kuzeybatı Avrupa’ya her gün 177 bin varil jet yakıtı tedarik edilirken, 31 bin varil Güney Avrupa ve Doğu Akdeniz’e, 100 bin varil Afrika’ya ve 17 bin varil Asya’ya gidiyor. Bölgeden 34 bin varil jet yakıtı ise Süveyş Kanalı’nı geçerek çoğunluğu Mısır olmak üzere Kızıldeniz’e ulaşıyor.

Özellikle Avrupa gibi Basra Körfezi'nden jet yakıt arzına büyük ölçüde bağımlı bölgeler, tedarik aksaklığı karşısında en kırılgan bölgeler arasında.

Söz konusu arzın kesilmesi nedeniyle, İtalya'daki bazı havalimanlarında jet yakıtına kısıtlar getirilirken bazı havayolu firmaları savaşın devam etmesi halinde Avrupa genelinde yaz dönemi uçuşlarının risk altında olacağı uyarısında bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump'tan Hürmüz Boğazı çıkışı! 'Anlaşmaya aykırı' deyip İran'ı tehdit etti
Mücteba Hamaney: Hürmüz Boğazı'nın yönetiminde yeni bir aşamaya geçiyoruz
Bakan Bayraktar'dan Hürmüz mesajı: Yeni enerji mimarisi sinyali
