Trump'tan Hürmüz Boğazı çıkışı! 'Anlaşmaya aykırı' deyip İran'ı tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından İran ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Hürmüz Boğazı'nda yeniden petrol akışının başlayacağını belirten Trump, Boğaz'dan geçen gemilerden ücret talep ettiği yönünde haberlere de sert çıktı. Konu ile ilgili İran'a gözdağı verdi.
Trump, "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlerden ücret aldığına yönelik haberler var. Öyle olmasa iyi olur, ancak eğer ücret alıyorlarsa hemen buna son verseler iyi olur." ifadelerini kullandı.
Trump, açıklamasında, "İran, petrolün Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verme konusunda çok yetersiz, hatta bazılarının deyişiyle onursuz bir tutum sergiliyor. Bu, aramızdaki anlaşmaya aykırı. Benim sayemde İran asla nükleer silahlara sahip olmayacak ve çok yakında petrol akışı başlayacak" ifadelerine yer verdi.