ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından İran ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Hürmüz Boğazı'nda yeniden petrol akışının başlayacağını belirten Trump, Boğaz'dan geçen gemilerden ücret talep ettiği yönünde haberlere de sert çıktı. Konu ile ilgili İran'a gözdağı verdi.

HABERİN ÖZETİ Trump'tan Hürmüz Boğazı çıkışı! 'Anlaşmaya aykırı' deyip İran'ı tehdit etti ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret talep ettiği yönündeki haberlere sert çıkarak İran'a gözdağı verdi. Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlerden ücret aldığına yönelik haberler olduğunu belirterek, eğer doğruysa buna son verilmesi gerektiğini söyledi. Trump, İran'ın petrolün Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verme konusunda yetersiz ve onursuz bir tutum sergilediğini savundu. Trump, İran'ın bu tutumunun aralarındaki anlaşmaya aykırı olduğunu belirtti. Trump, İran'ın benim sayemde asla nükleer silahlara sahip olmayacağını ve çok yakında petrol akışının başlayacağını ifade etti.

"BUNA SON VERSELER İYİ OLUR"

Trump, "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlerden ücret aldığına yönelik haberler var. Öyle olmasa iyi olur, ancak eğer ücret alıyorlarsa hemen buna son verseler iyi olur." ifadelerini kullandı.

"İRAN İZİN VERME KONUSUNDA YETERSİZ"

Trump, açıklamasında, "İran, petrolün Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verme konusunda çok yetersiz, hatta bazılarının deyişiyle onursuz bir tutum sergiliyor. Bu, aramızdaki anlaşmaya aykırı. Benim sayemde İran asla nükleer silahlara sahip olmayacak ve çok yakında petrol akışı başlayacak" ifadelerine yer verdi.