Editor
 | Özge Sönmez

Trump'tan Hürmüz Boğazı çıkışı! 'Anlaşmaya aykırı' deyip İran'ı tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump'tan Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni bir açıklama geldi. İran'a yine gözdağı veren Trump, "Benim sayemde İran asla nükleer silahlara sahip olmayacak ve çok yakında petrol akışı başlayacak" ifadelerini kullandı.

10.04.2026
saat ikonu 08:14
10.04.2026
saat ikonu 08:34

ABD Başkanı sosyal medya hesabından ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. 'nda yeniden petrol akışının başlayacağını belirten Trump, Boğaz'dan geçen gemilerden ücret talep ettiği yönünde haberlere de sert çıktı. Konu ile ilgili İran'a gözdağı verdi.

Trump'tan Hürmüz Boğazı çıkışı! 'Anlaşmaya aykırı' deyip İran'ı tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret talep ettiği yönündeki haberlere sert çıkarak İran'a gözdağı verdi.
Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlerden ücret aldığına yönelik haberler olduğunu belirterek, eğer doğruysa buna son verilmesi gerektiğini söyledi.
Trump, İran'ın petrolün Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verme konusunda yetersiz ve onursuz bir tutum sergilediğini savundu.
Trump, İran'ın bu tutumunun aralarındaki anlaşmaya aykırı olduğunu belirtti.
Trump, İran'ın benim sayemde asla nükleer silahlara sahip olmayacağını ve çok yakında petrol akışının başlayacağını ifade etti.
Trump'tan Hürmüz Boğazı çıkışı! 'Anlaşmaya aykırı' deyip İran'ı tehdit etti

"BUNA SON VERSELER İYİ OLUR"

Trump, "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlerden ücret aldığına yönelik haberler var. Öyle olmasa iyi olur, ancak eğer ücret alıyorlarsa hemen buna son verseler iyi olur." ifadelerini kullandı.

Trump'tan Hürmüz Boğazı çıkışı! 'Anlaşmaya aykırı' deyip İran'ı tehdit etti

"İRAN İZİN VERME KONUSUNDA YETERSİZ"

Trump, açıklamasında, "İran, petrolün Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verme konusunda çok yetersiz, hatta bazılarının deyişiyle onursuz bir tutum sergiliyor. Bu, aramızdaki anlaşmaya aykırı. Benim sayemde İran asla nükleer silahlara sahip olmayacak ve çok yakında petrol akışı başlayacak" ifadelerine yer verdi.

Trump'tan Hürmüz Boğazı çıkışı! 'Anlaşmaya aykırı' deyip İran'ı tehdit etti
