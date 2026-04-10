Bolu Belediyesi’nde BOLSEV skandalı patladı: Kurban bağışı toplayıp tek bir kurban bile kesmemişler!

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in Medya Kritik programında aktardığı bilgilere göre, Bolu Belediyesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (BOLSEV), geçtiğimiz Kurban Bayramı öncesinde sözde bir bağış kampanyası yürüttü. "Kurban bağışlarınız gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor" sloganıyla hazırlanan afişlerde kurban bedeli 13 bin lira olarak belirlendi. Ancak yürütülen soruşturma, bu paraların kurban kesimi için kullanılmadığı ortaya çıktı.

VAKIF BAŞKANINDAN PİŞKİN İTİRAF

Bolu Belediyesi’ne yönelik "icbar suretiyle irtikap" (zorlayarak görevi kötüye kullanma/yolsuzluk) soruşturması kapsamında tutuklanan BOLSEV Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, ifadesinde kan donduran bir itirafta bulundu. Sarıyıldız’ın ifadesindeki şu sözler dikkat çekti:

“Biz bu bağışı toplarken esasında kurban kesmek için değil, öğrencilere burs vermek için topladık. O yüzden de kurban kesmedik.”

845 BİN LİRA TOPLANDI, TEK BİR KESİM YAPILMADI

Fatih Atik'in aktardığı bilgilere göre, hayırsever vatandaşlardan toplamda 845 bin lira bağış toplandı. Buna rağmen, vakıf envanterinde ne bir kurbanlık alımı ne de bir kesim işlemine dair fatura veya kayıt bulunamadı. Vatandaşların dini duygularının suistimal edildiği olayda, toplanan paraların nereye harcandığına dair incelemeler devam ediyor.

FATİH ATİK: "TEK BİR KURBAN BİLE KESMEMİŞLER"

Skandalı açıklayan gazeteci Fatih Atik, Bolu Belediyesi’nde yaşanan bu durumu şu sözlerle özetledi:

"Bolu'da kurban bağışı adı altında para toplamışlar, tek kurban kesmemişler. Vatandaşları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşacak şekilde kandırmışlar. Sarıyıldız çok pişkin bir itiraf yapmış."

YENİ SORUŞTURMA AÇILIYOR

Bu suçlama hakkında yeni soruşturma açılacağını aktaran Atik, Bolsev Vakfı'nda yönetici olarak yer alan tutuklu Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan, Ali Sarıyıldız, Aydan Özdemir ve Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz'un şüpheli olarak soruşturmada yer alacağını söyledi. Bağış adı altında para veren 36 vatandaşın ise mağdur olarak yer alacağını bildirdi. Atik ayrıca bu soruşturma kapsamında bu akşam saatlerinde emniyet güçleri tarafından operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

