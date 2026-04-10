Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan Beşiktaş ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Batuhan Karadeniz'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alındığı iddia edildi.

HABERİN ÖZETİ Kırmızı bültenle aranan Batuhan Karadeniz BAE'de yakalandı Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alındığı iddia edildi. Batuhan Karadeniz'in yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı belirtildi. Karadeniz'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gözaltına alındığına dair iddialar ortaya atıldı. Karadeniz'in Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor. Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüphelinin kimliği tespit edilmişti. Soruşturmada şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil gibi isimlerin de yer aldığı belirtildi. Karadeniz'in soruşturmanın ardından yurt dışına kaçtığı ve mal varlıklarına el konulduğu bilgisi verildi.

Bir süredir yurt dışında firari olan Karadeniz'in Dubai'de yakalandığına dair iddialar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak iddiaların doğru olması halinde Batuhan Karadeniz'in Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik" suçundan geçtiğimiz yıl soruşturma başlatmıştı. Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüphelinin kimliği tespit edilmişti.

Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu ortaya çıkmıştı.

Karadeniz, hakkında başlatılan soruşturmanın ardından yurt dışına kaçmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını açıklamış ve mal varlıklarına el konulmuştu.