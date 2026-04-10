Kırmızı bültenle aranan Batuhan Karadeniz BAE'de yakalandı

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan Beşiktaş ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Batuhan Karadeniz'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alındığı iddia edildi.
Bir süredir yurt dışında firari olan Karadeniz'in Dubai'de yakalandığına dair iddialar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak iddiaların doğru olması halinde Batuhan Karadeniz'in Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik" suçundan geçtiğimiz yıl soruşturma başlatmıştı. Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüphelinin kimliği tespit edilmişti.
Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu ortaya çıkmıştı.
Karadeniz, hakkında başlatılan soruşturmanın ardından yurt dışına kaçmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını açıklamış ve mal varlıklarına el konulmuştu.