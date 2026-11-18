Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda, dünya ve Türkiye makroekonomik görünümünün kapsamlı şekilde ele alındığı belirtildi. Sermaye piyasalarındaki son gelişmelerin akabinde önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımların değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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HABERİN ÖZETİ Finansal İstikrar Komitesi toplandı! Kredi kartları ve bireysel kredilerde yeni adım sinyali Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Finansal İstikrar Komitesi'nin dünya ve Türkiye makroekonomik görünümünü, sermaye piyasalarındaki gelişmeleri ve bireysel krediler ile kredi kartlarına yönelik adımları değerlendirdiği belirtildi. Toplantıda dünya ve Türkiye makroekonomik görünümü ele alındı. Finansal piyasalardaki güncel gelişmeler kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Sermaye piyasalarındaki son gelişmelerin ardından atılması planlanan adımlar tartışıldı. Bireysel krediler ve kredi kartlarına yönelik politika adımları değerlendirildi. Finansal istikrarın korunması amacıyla bütüncül bir yaklaşımla çalışmaların sürdürüldüğü duyuruldu.

"Toplantıda, dünya ve Türkiye makroekonomik görünümü ele alınmış ve finansal piyasalardaki güncel gelişmeler kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir. Sermaye piyasalarımızda yaşanan son gelişmeler akabinde önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımlar ele alınmıştır. Ayrıca, bireysel krediler ve kredi kartlarına yönelik politika adımları değerlendirilmiştir."

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME VE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM

Komite, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından biri olan finansal istikrarın korunması amacıyla bütüncül bir yaklaşımla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kamuoyuna duyurdu.

Gözler şimdi, Finansal İstikrar Komitesi toplantısının ardından bireysel krediler ve kredi kartları tarafında atılacak somut düzenleme ve adımlara çevrildi.