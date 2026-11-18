Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda, dünya ve Türkiye makroekonomik görünümünün kapsamlı şekilde ele alındığı belirtildi. Sermaye piyasalarındaki son gelişmelerin akabinde önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımların değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Toplantıda, dünya ve Türkiye makroekonomik görünümü ele alınmış ve finansal piyasalardaki güncel gelişmeler kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir. Sermaye piyasalarımızda yaşanan son gelişmeler akabinde önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımlar ele alınmıştır. Ayrıca, bireysel krediler ve kredi kartlarına yönelik politika adımları değerlendirilmiştir."
Komite, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından biri olan finansal istikrarın korunması amacıyla bütüncül bir yaklaşımla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kamuoyuna duyurdu.
Gözler şimdi, Finansal İstikrar Komitesi toplantısının ardından bireysel krediler ve kredi kartları tarafında atılacak somut düzenleme ve adımlara çevrildi.