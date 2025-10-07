Fındık 473 milyon doları gelir kazandırdı

Menü Kapat
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, fındık ihracatına ilişkin bilgi verdi. Cirav, ihracattan 1 milyar 610 milyon 926 bin dolar gelir elde edildiğini açıkladı.

KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 14:23
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 14:23

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, yaptığı yazılı açıklamada, 'den yurt dışına yılın 9 ayında 188 bin ton fındık satıldığını ifade etti.

İhracattan 1 milyar 610 milyon 926 bin dolar gelir elde edildiğini belirten Cirav, söz konusu dönemde , , , Polonya ve İspanya başta olmak üzere 120 ülkeye dış satım yapıldığını bildirdi.

Cirav, 'dan ise yılın 9 ayında 53 bin 455 ton karşılığı 473 milyon 116 bin dolarlık fındık ihraç edildiğini belirtti.

Fındık ihracatında Trabzon'un birinci sırada yer aldığını belirten Cirav, Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 30'luk kısmının Trabzon'dan gerçekleştirildiğini ifade etti. Cirav, fındık ihraç sezonunun ilk ayında ise Trabzon'dan 1677 ton karşılığı 17 milyon 568 bin dolarlık dış satım yapıldığını kaydetti.

