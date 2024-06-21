Fiş almayıp indirim isteyenlere 30 bin TL para cezası verilecek! Bu belgeleri almayanlara ağır yaptırımlar yolda

21 Haziran 2024 11:55 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 11:54

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KDV vurguncuları için harekete geçti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelir artırıcı düzenlemeler kapsamında fiş ve fatura gibi belgeleri düzenlemeyenleri yakın takibe alacak.

Kayıt dışı ticaret yapanlara ağır yaptırımlar uygulanacak.

Bu kapsamda fiş almayıp indirim isteyenlere 30 bin TL para cezası verilecek.

ALIŞVERİŞTE BELGE DÜZENLEMESİ GELİYOR

Ekonomim'den Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı alışverişte belge düzenlemesi için kolları sıvadı.

Gelir artırıcı düzenlemeler kapsamında yeni dönemde hem alıcı hem de satıcılara uygulanan cezalar artacak.

Satıcılar eğer belge düzenine uymazsa birinci tespitte ceza tutarı 3 bin 400 liradan asgari 30 bin lira ceza çıkarılacak. Eğer satış bedeli yüksek ise düzenlenmeyen tutarın yüzde 30'u kadar özel usulsüzlük cezası verilecek.

Alıcılar 5 gün içinde belge düzenlenmemesini GİB'e bildirirse ceza almayacak.

BAŞKASININ IBAN HESAPLARINA HAVALE YAPANLARA CEZA

Hesabını başkasına kullandıranlara da 20 milyon liraya kadar ceza uygulanacak. Asgari 30 bin lira-azami 20 milyon lira olmak üzer işleme konu tutarın yüzde 10'u kadar ayrı ayrı özel usulsüzlük cezası verilecek.

POS cihazını başkasına kullandıranlara da 90 bin lira uygulanacak.

ZOMBİ ŞİRKETLER ORTADAN KALDIRILACAK

Maliye, Meclis’e sunulacak olan torba yasa teklifine, birleşme, devir ve bölünme işlemleri dolayısıyla KDV indiriminin vergi incelemesi ile yapılmasına ilişkin bir madde ekledi.

KDV ödemesi çıkan şirketler, hiçbir faaliyeti bulunmadığı halde KDV indirimi hakkı olan ya da KDV devir hakkı bulunan şirketlerle, birleşme işlemi yapıyor.

Devleti dolandıran bu sisteme de el atılacak. Bu kapsamda zombi şirketler artık tek tek kapatılacak.

ELDEN KİRA ÖDEMELERİ CEZALANDIRILACAK

Meskenlerini kiraya verenlerin bu bedeli elden almasının da önüne geçilecek.

Elden kira ödemelerinde kiracılara da özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Eğer kiracı ödemeyi elden yaptığını idareye bildirirse kiracıya ceza kesilmeyecek. İş yeri kiralamalarında da aynı kural geçerli olacak.