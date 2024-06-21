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Bolu'da kümeste facia! 20 bin civciv öldü

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Haziran 2024 11:42 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 11:46

Bolu’da korkunç bir olay meydana geldi. Musa Zengin’e ait kümeste bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm kümesi sardı Yangında 20 bin adet civciv alev alev yanarak küle döndü.

Mudurnu ilçesinde Musa Zengin’e ait 25 bin kapasiteli tavuk kümesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangının alevleri tavuk kümesinin büyük bir kısmını sardı. Kümeslerden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.Bolu'da kümeste facia! 20 bin civciv öldü - 1. Resim

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ 

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alev alev yanan kümese müdahale edildi.

Kümesin içerisinde bulunan 8 günlük civcivlerin 20 bin adedine yakını telef oldu. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar neticesinde yangını söndürdü.

Bolu'da kümeste facia! 20 bin civciv öldü - 2. Resim

BÜYÜK ZAYİAT VAR

Soğutma çalışmalarının devam ettiği kümes kullanılamaz hale geldi. Tavuk kümesinin sahibi Musa Zengin ve oğlu Muhammed Zengin’in çıkan yangında dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavileri yapılan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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