Bursa'da yangının hasar bıraktığı alan havadan görüntülendi

21 Haziran 2024 07:38 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 07:44

Büyükorhan ilçesinde rüzgar sebebiyle bir türlü kontrol edilemeyen ormanlık alan yangınının ilerlemesi durdurulabildi.

Dün öğlen 13.45 sıralarında Büyükorhan ilçesi Demirler köyü mevkiinde kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Sabahın ilk ışıklarıyla beraber helikopter ile müdahale edilirken, karadan 210 araç ve bin personel ile müdahale edilmeye devam ediliyor. 250 hektar alana yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmediği öğrenildi.