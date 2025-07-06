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 | Bengü Sarıkuş

Fıstıkta rekor ihraç: En çok o ülkeye satıldı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, 2024 yılında 96 ülkeye 229 milyon 777 bin dolarlık fıstık ihraç edildi.

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Fıstıkta rekor ihraç: En çok o ülkeye satıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 17:20

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nin açıkladığı verilere göre geçen yılın ocak-haziran döneminde 96 milyon 541 bin dolar olan Antep fıstığı ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 17'lik bir artışla 113 milyon 339 bin dolara çıktı. 'nin en çok fıstık ihracatı yaptığı ülkelerin başında bulunuyor. Bu yılın ilk yarısında Türkiye'den İtalya'ya 40 milyon 762 bin dolarlık fıstık satıldı. Bunu 18 milyon 935 bin dolarla ve 7 milyon 428 bin dolarla izledi.

Fıstıkta rekor ihraç: En çok o ülkeye satıldı

Türkiye Fıstık Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Faruk Akbaş, AA muhabirine, fıstık ihracatında birkaç yıldır devam eden yükselişin, 2025'in ilk yarısında da artarak devam etmesinin sevindirici olduğunu belirtti. Fıstık üreticilerinin hak ettikleri değerde ürünlerini satabilmeleri için rakamlarının daha da yukarılara taşınması gerektiğini aktaran Akbaş, şu değerlendirmede bulundu: "Trendimiz yükselerek devam ediyor, ivmemiz yukarıya doğru devam ediyor ama bizim üretici olarak sanayicilerimizden beklentimiz, yeni pazar alanları bulmaları. Mevcut ihracat yapmış olduğumuz ülkelerde de daha farklı ürün yelpazesini geliştirerek farklı ürünlerle hitap etmeleri ve bu ürünün dış piyasaya açılmasına öncülük etmeleridir. Gelişmeler gerçekten sevindirici, bize umut veriyor. Ama bizim hedefimiz, umudumuz daha yükseklere çıkmaktır."

Fıstıkta rekor ihraç: En çok o ülkeye satıldı

Akbaş, Türkiye'de yetiştirilen fıstığın tanıtımını yapmak için Amerika Fıstık Üreticileri Birliği ile görüştüklerini belirterek, Şanlıurfa'da uluslararası fıstık sempozyumu düzenlemeyi planladıklarını söyledi. Türkiye'de yetiştirilen fıstığın kalite ve aroma olarak ön plana çıktığını aktaran Akbaş, "Yeni ürünlerin piyasaya çıkması ihracatımızı hareketlendirecek, 2025 yılında inşallah 300 milyon dolarlık bir hedefi yakalamayı düşünüyoruz. Yeni ürünlerin hem iç hem de dış pazarı olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz." dedi.

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ETİKETLER
#türkiye
#Almanya
#İtalya
#kazakistan
#ihracat
#Antep Fıstığı
#Fişk Üretimi
#Ekonomi
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