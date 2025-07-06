Togg'dan yeni kampanya! Sıfır araç almak isteyenler dikkat!

Doğuştan elektrikli otomobil olan Togg'un kampanyaları devam ediyor. Uzun zamandır fiyat politikasını değiştirmeyip sabit tutan Togg, her ay faizsiz ve faizli kredi kampanyalarında düzenleme yapıyor.

Togg T10X V2 için yapılan kampanyalarda 300 bin liraya kadar 12 ay sıfır faiz, aylık ödemesi 25 bin lira oluyor. 500 bin lira kredi 6 ay vadede yüzde 0 faizle aylık ödemesi 83 bin 333 lira oluyor. 1 milyon liraya 48 ay vade, faiz oranı da yüzde 3,25 olunca aylık ödemesi 48 bin 968 lira oluyor. Başka bir deyişle 1 milyon 830 bin lira olan Togg T10X V2 RWD'ye 830 bin lirası olan sahip olabiliyor ve üstünü krediyle ödüyor.

ŞİRKET ARAÇLARINDA VERGİ AVANTAJI

Satın alınan şirket araçları, şirketin muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterilebiliyor ve vergi avantajları sağlıyor. Vergilendirme işlemleri sırasında daha az ödeme yapmak, şirketin vergi yükünü azaltıyor ve maliyetleri düşürüyor.

Şirket araçlarının yakıt, genel bakım ve otopark gibi çeşitli masraflarının şirketin giderleri arasında yer alması da diğer vergi avantajlarını sağlıyor.