Tatil öncesi nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İşte faizsiz ihtiyaç kredisi veren bankalar

Yaz aylarında artan ihtiyaçlar ya da tatil masrafları için nakit paraya ihtiyacı olanlar faizsiz kredi arayışına girdi. Peki hangi bankalar 0 faizle kredi veriyor? İşte detaylar...
Faizsiz kredi arayışı olan ve ihtiyaçlarını gidermek için nakit para kullanmak isteyenler için bazı bankalar 0 faizle ihtiyaç kredisi kullandırıyor. Sadece anaparanın ödendiği, faizsiz en yüksek ihtiyaç kredisi veren banka hangisi? Tüm bankaları sizin için sıraladık. İşte detaylar...
Faiz oranı: yüzde 0
Toplam kredi: 85.000 TL
Detaylar: 3 ay vadeli 60.000 TL'ye varan Kredi!
3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans!
Faiz oranı: yüzde 0
Toplam kredi: 55.000 TL
Detaylar: 3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan Taksitli Nakit Avans!
1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan Ek Hesap!
Faiz oranı: yüzde 0
Toplam kredi: 75.000 TL
Detaylar: 3 ay vadeli, 50.000 TL'ye varan kredi!
3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans!
Faiz oranı: yüzde 0
Toplam kredi: 60.000 TL
Detaylar: 6 aya varan vade ile, 60.000 TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi!
Faiz oranı: yüzde 0
Toplam kredi: 75.000 TL
Detaylar: 3 ay vadeli, 50.000 TL ihtiyaç kredisi!
3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans!
Faiz oranı: yüzde 0
Toplam kredi: 50.000 TL
Detaylar: 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan kredi!
3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans!
Faiz oranı: yüzde 0
Toplam kredi: 75.000 TL
Detaylar: 6 ay vadeli, 50.000 TL'ye varan kredi!
3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans!
Faiz oranı: yüzde 0
Toplam kredi: 75.000 TL
Detaylar:3 ay vadeli 50.000 TL'ye varan İhtiyaç Finansmanı!
3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan Nakit Avans!