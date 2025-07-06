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 | Bengü Sarıkuş

Tatil öncesi nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İşte faizsiz ihtiyaç kredisi veren bankalar

Yaz aylarında artan ihtiyaçlar ya da tatil masrafları için nakit paraya ihtiyacı olanlar faizsiz kredi arayışına girdi. Peki hangi bankalar 0 faizle kredi veriyor? İşte detaylar...

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Tatil öncesi nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İşte faizsiz ihtiyaç kredisi veren bankalar
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 12:41
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 12:41

arayışı olan ve ihtiyaçlarını gidermek için nakit para kullanmak isteyenler için bazı 0 faizle kullandırıyor. Sadece anaparanın ödendiği, faizsiz en yüksek ihtiyaç kredisi veren banka hangisi? Tüm bankaları sizin için sıraladık. İşte detaylar...

Tatil öncesi nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İşte faizsiz ihtiyaç kredisi veren bankalar

AKBANK

Faiz oranı: yüzde 0
Toplam kredi: 85.000 TL
Detaylar: 3 ay vadeli 60.000 TL'ye varan Kredi!
3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans!

Tatil öncesi nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İşte faizsiz ihtiyaç kredisi veren bankalar

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz oranı: yüzde 0
Toplam kredi: 55.000 TL
Detaylar: 3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan Taksitli !
1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan Ek Hesap!

Tatil öncesi nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İşte faizsiz ihtiyaç kredisi veren bankalar

GARANTİ BANKASI

Faiz oranı: yüzde 0
Toplam kredi: 75.000 TL
Detaylar: 3 ay vadeli, 50.000 TL'ye varan kredi!
3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans!

Tatil öncesi nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İşte faizsiz ihtiyaç kredisi veren bankalar

ENPARA

Faiz oranı: yüzde 0
Toplam kredi: 60.000 TL
Detaylar: 6 aya varan vade ile, 60.000 TL’ye kadar ve masrafsız ihtiyaç kredisi!

Tatil öncesi nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İşte faizsiz ihtiyaç kredisi veren bankalar

QNB

Faiz oranı: yüzde 0
Toplam kredi: 75.000 TL
Detaylar: 3 ay vadeli, 50.000 TL ihtiyaç kredisi!
3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans!

Tatil öncesi nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İşte faizsiz ihtiyaç kredisi veren bankalar

DENİZBANK

Faiz oranı: yüzde 0
Toplam kredi: 50.000 TL
Detaylar: 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan kredi!
3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans!

Tatil öncesi nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İşte faizsiz ihtiyaç kredisi veren bankalar

TEB

Faiz oranı: yüzde 0
Toplam kredi: 75.000 TL
Detaylar: 6 ay vadeli, 50.000 TL'ye varan kredi!
3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans!

Tatil öncesi nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İşte faizsiz ihtiyaç kredisi veren bankalar

TÜRKİYE FİNANS

Faiz oranı: yüzde 0
Toplam kredi: 75.000 TL
Detaylar:3 ay vadeli 50.000 TL'ye varan İhtiyaç Finansmanı!
3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan Nakit Avans!

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