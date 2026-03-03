Menü Kapat
TGRT Haber
Arama Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Fitch'ten Orta Doğu için kredi notu Uyarısı: Enerji altyapısı kritik eşik!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Orta Doğu'da süren çatışmaların enerji ihracatını kalıcı biçimde sekteye uğratması halinde bölge ülkelerinin kredi notları üzerinde ciddi baskı oluşabileceği uyarısında bulundu.

Fitch'ten Orta Doğu için kredi notu Uyarısı: Enerji altyapısı kritik eşik!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 10:19

Orta Doğu’daki gerilim yalnızca siyasi ve askeri dengeleri değil, ekonomik görünümü de tehdit ediyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu , bölge ülkelerinin kısa süreli çatışmalara karşı mali açıdan dirençli olduğunu vurguladı ancak İran merkezli gelişmelerin seyrine ilişkin belirsizliğin sürdüğünü açıkça ortaya koydu.

Fitch’ten Orta Doğu için kredi notu Uyarısı: Enerji altyapısı kritik eşik!

Kuruluşa göre asıl risk, enerji ihracat altyapısında oluşabilecek kalıcı hasar. Eğer bu alanda ciddi ve uzun süreli bir tahribat yaşanırsa, kredi notları üzerinde aşağı yönlü baskı kaçınılmaz olabilir.

SON SALDIRILAR DAHA ÇOK ETKİLEDİ

Fitch, son saldırıların Haziran 2025’te yaşanan gelişmelere kıyasla daha geniş çaplı sonuçlar doğurduğuna dikkat çekti. Özellikle enerji ihracat sistemlerinde meydana gelebilecek kalıcı hasarın, not değerlendirmeleri açısından en kritik başlık olduğunun altı çizildi. Yani mesele yalnızca çatışmanın kendisi değil; enerji akışının sekteye uğrayıp uğramayacağı. Çünkü bölge ekonomilerinin önemli bir kısmı enerji gelirlerine dayanıyor. Bu gelirlerde yaşanacak uzun soluklu bir kesinti, mali dengeleri sarsabilir.

ENERJİ ARZI EN HASSAS BAŞLIK

Değerlendirmede, temel senaryonun yüksek düzeyde belirsizlik içerdiği vurgulandı. Enerji ihracatında öngörülenden daha uzun sürecek bir aksamanın, ülkelerin kredi profillerinde daha derin bozulmalara yol açabileceği ifade edildi. Bir başka kritik nokta ise İran yönetiminin uzun vadeli politika yönelimi ve siyasi istikrarı. Bu konudaki soru işaretlerinin sürdüğü belirtilirken, söz konusu belirsizliklerin bölgesel güvenlik dengelerini nasıl etkileyeceğinin henüz netleşmediği kaydedildi. Fitch, bu faktörlerin kredi notlarına hem olumlu hem de olumsuz yansıyabileceğini belirtiyor.

Fitch’ten Orta Doğu için kredi notu Uyarısı: Enerji altyapısı kritik eşik!

MALİ TAMPONLAR ŞİMDİLİK DEVREDE

Fitch analistleri, mevcut tabloda bölge ülkelerinin mali tamponlarının ve likidite imkanlarının kısa vadeli şokları karşılayabilecek düzeyde olduğunu aktardı. Ancak çatışmaların uzaması ya da kritik enerji altyapısında kalıcı hasar oluşması halinde, aşağı yönlü baskının belirgin şekilde artabileceği uyarısı yapıldı.

#fitch ratings
#Orta Doğu Gerilimi
#Enerji Ihracatı
#Kredi Notları
#Mali Tamponlar
#Ekonomi
