Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu! Uçak bileti fiyatları Ocak ayında uçuşa geçti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İTO’nun paylaştığı verilere göre ocak ayında bir önceki aya (Aralık 2025) göre indekste yer alan 336 ana üründen 248'inin fiyatında artış izlenirken 38 ürünün fiyatı azaldı.
Ocakta fiyatı en fazla artan ürün yüzde 66,63 ile uçak bileti oldu.
Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise yüzde 35,68 ile resmi evraklarla ilgili ücretler, yüzde 35,25 ile diş çekme ücreti, yüzde 34,20 ile diş dolgu ücreti, yüzde 25,71 ile kargo ücreti oldu.
Geçen ay fiyatlar köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretinde yüzde 24,93, altın mücevheratta yüzde 21,44, özel amaçlı kurs ücretlerinde yüzde 20,27, edebi kitaplarda yüzde 19,25 ve ameliyat ücretinde yüzde 16,45 arttı.
Ocak ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürün yüzde 19,52 ile kadın elbisesi oldu.
Yüzde 4,30 ile kadın kazak izledi.
Fiyatı en çok azalan diğer ürünler ise yüzde 3,84 ile kadın pardösüsü, yüzde 2,79 ile çocuk montu, yüzde 2,30 ile kadın ayakkabı, yüzde 2,14 ile kadın pijaması (kışlık) oldu. Geçen ay fiyatlar erkek montta yüzde 2,07, erkek botta yüzde 1,90, kadın botta yüzde 1,64 azaldı.