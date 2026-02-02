Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu! Uçak bileti fiyatları Ocak ayında uçuşa geçti

İstanbul Ticaret Odası yılın ilk ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünlerini açıkladı. Buna göre Ocak ayında fiyatı en çok artan ürün uçak bileti olurken, kadın elbisesi fiyatı en çok düşün ürün oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu! Uçak bileti fiyatları Ocak ayında uçuşa geçti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.02.2026
saat ikonu 14:01
|
GÜNCELLEME:
02.02.2026
saat ikonu 14:07

İTO’nun paylaştığı verilere göre ocak ayında bir önceki aya (Aralık 2025) göre indekste yer alan 336 ana üründen 248'inin fiyatında artış izlenirken 38 ürünün fiyatı azaldı.

Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu! Uçak bileti fiyatları Ocak ayında uçuşa geçti

UÇAK BİLETİ FİYATLARI YÜZDE 66,63 ARTTI

Ocakta fiyatı en fazla artan ürün yüzde 66,63 ile uçak bileti oldu.

  • Bunu yüzde 57,95 ile yeşil soğan,
  • Yüzde 50 ile diş muayene ücreti,
  • Yüzde 48,83 ile patlıcan,
  • Yüzde 48,40 ile salatalık,
  • Yüzde 48,29 ile kabak,
  • Yüzde 47,02 ile taze fasulye,
  • Yüzde 37,19 ile maydanoz,
  • Yüzde 37,14 ile otopark ücreti (saatlik),
  • Yüzde 36,86 ile dolmalık biber,
  • Yüzde 36,63 ile ev hizmetleri,
  • Yüzde 36,29 ile domates izledi.
Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu! Uçak bileti fiyatları Ocak ayında uçuşa geçti

Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise yüzde 35,68 ile resmi evraklarla ilgili ücretler, yüzde 35,25 ile diş çekme ücreti, yüzde 34,20 ile diş dolgu ücreti, yüzde 25,71 ile kargo ücreti oldu.

Geçen ay fiyatlar köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretinde yüzde 24,93, altın mücevheratta yüzde 21,44, özel amaçlı kurs ücretlerinde yüzde 20,27, edebi kitaplarda yüzde 19,25 ve ameliyat ücretinde yüzde 16,45 arttı.

Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu! Uçak bileti fiyatları Ocak ayında uçuşa geçti

KADIN ELBİSESİ FİYATI EN ÇOK DÜŞEN ÜRÜN OLDU

Ocak ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürün yüzde 19,52 ile kadın elbisesi oldu.

  • Kadın elbisesi fiyatlarını yüzde 13,13 ile kadın kaban,
  • Yüzde 11,11 ile kadın etek,
  • Yüzde 10,76 ile kadın gömlek,
  • Yüzde 6,96 ile kadın mont,
  • Yüzde 6,33 ile portakal,
  • Yüzde 6,20 ile araba kiralama ücreti (günlük),
  • Yüzde 5,42 ile çocuk eşofman,

  • Yüzde 4,30 ile kadın kazak izledi.

    Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu! Uçak bileti fiyatları Ocak ayında uçuşa geçti

Fiyatı en çok azalan diğer ürünler ise yüzde 3,84 ile kadın pardösüsü, yüzde 2,79 ile çocuk montu, yüzde 2,30 ile kadın ayakkabı, yüzde 2,14 ile kadın pijaması (kışlık) oldu. Geçen ay fiyatlar erkek montta yüzde 2,07, erkek botta yüzde 1,90, kadın botta yüzde 1,64 azaldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ocak ayı enflasyon beklentisi! 2026’nın ilk enflasyon oranı açıklanacak
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD enflasyon rakamları açıklandı! Altın ve gümüş rekora koştu
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.