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Ekonomi
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 01:02
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 01:02

Fon soruşturması bankacılığı etkiler endişesi: TBB Başkanı Çakar'dan dikkat çeken sözler

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, fon soruşturmasının bankacılık sektörüne olumsuz yansımasını beklemediğini söyledi. Fonlardan çıkan paranın bankacılık sektörüne geçtiğini ifade eden Çakar paranın sistemin içinde olduğunu söyledi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Fon soruşturması bankacılığı etkiler endişesi: TBB Başkanı Çakar'dan dikkat çeken sözler
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 01:02
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 01:02

(TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar fon soruşturmasının piyasalarda bankacılığı olumsuz etkileyebileceği yönündeki endişelere ilişkin açıklama yaptı.

Fon soruşturması bankacılığı etkiler endişesi: TBB Başkanı Çakar'dan dikkat çeken sözler

KOBİ KREDİLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİK FON SORUŞTURMASIYLA İLGİLİ Mİ?

Çakar, TBB Yönetim Kurulu üyeleri ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol'un katılımıyla düzenlenen "Dönüşümün Finansmanı: COP31 Yolunda Türkiye" başlıklı basın buluşmasında fon soruşturmasına ilişkin soruları yanıtladı.

Alpaslan Çakar, (TCMB) tarafından KOBİ kredilerindeki yüzde 4,5'lik büyüme sınırının yüzde 5'e çıkarılmasının fon soruşturmalarıyla ilgisinin olup olmadığına ilişkin soruya, fon konusunun daha sınırlı bir alanda yaşandığını ve burada daha çok bireylerin bulunduğunu söyledi.

Bir süredir KOBİ kredileri üzerinde çalışıldığını dile getiren Çakar, şu açıklamalarda bulundu:

"Piyasada zaten son zamanlarda buna bir ihtiyaç vardı. Çünkü likiditeye ulaşma noktasında en büyük sorun KOBİ'lerin likiditeye ulaşmasıydı. Büyüklerin çok fazla bir sorunu yok o anlamda. Beklediğimiz bir konuydu. O nedenle fonla bir alakası yok. Fon soruşturmasından önce de likiditeyi rahatlatan bazı kararlar vardı. O kararların devamı mahiyetinde değerlendirebiliriz."

Fon soruşturması bankacılığı etkiler endişesi: TBB Başkanı Çakar'dan dikkat çeken sözler

"ORADAN ÇIKAN PARA NEREYE GİTTİ? BANKACILIK SEKTÖRÜNE GİRDİ"

Alpaslan Çakar, fon soruşturmalarının bankacılık sektörüne etkisinin olup olmayacağına ilişkin soruya, "Bankacılık sektörüne negatif yansımasını asla beklemiyoruz. Pazar aynı pazar. Oradan çıkan para nereye gitti? Bankacılık sektörüne girdi. Yani dolayısıyla sistemin içinde kaldı para. O nedenle bankacılık sektörünü negatif etkilemesi söz konusu değil." yanıtını verdi.

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ETİKETLER
#türkiye cumhuriyet merkez bankası
#türkiye bankalar birliği
#Alpaslan Çakar
#Uluslararası Enerji Ajansı
#Fatih Birol
#Ekonomi
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