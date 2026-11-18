Avrupa Birliği'nin Çinli otomobil üreticilerine karşı yerli tedarikçileri korumayı hedefleyen "Avrupa'da Üretildi" (Made in Europe) düzenlemesiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Ford Avrupa Başkanı Jim Baumbick, salı günü yaptığı açıklamada İngiltere, Türkiye ve Fas düzenlemenin dışında tutulursa Avrupa'nın otomotiv sanayisinin zarar göreceğini savundu.

Made in EU düzenlemesi, Avrupa Birliği'nin Sanayi Hızlandırma Yasası'nın (Industrial Accelerator Act) bir parçası olarak öne çıkıyor. Planın hedefi: Çinli otomobil üreticilerini devlet teşviklerinden ve kamu ihalelerinden yararlanmaları için AB içinde yerli tedarikçilerle üretime zorlamak.

Henüz yürürlüğe girmeyen düzenlemenin mevcut taslağına göre, Avrupa'nın otomotiv tedarik zincirinin ayrılmaz parçaları olan İngiltere, Türkiye ve Fas kapsam dışında bırakılıyor.

BAUMBİCK'TEN "KENDİNE ZARAR VERME" ÇIKIŞI

Otomobil üreticilerinin milyarlarca dolarlık yatırım yaptığı kuralların bir anda değiştirilmesine tepki gösteren Jim Baumbick, Reuters'a verdiği demeçte alınan kararı "kendine zarar vermenin tanımı" olarak nitelendirdi. Yönetici, alınan kararların şirketleri gelecekteki büyüme fırsatlarına yatırım yapmaktan alıkoyacak bir etken olacağının altını çizdi.

Konu, cuma günü düzenlenecek AB-İngiltere zirvesinin en önemli gündem maddesi olacak. Geçtiğimiz ay Almanya ve Fransa, İngiltere'nin plana dahil edilmesi yönünde bir anlaşmaya varmış olsa da yürürlüğe girmesi için diğer AB üyesi ülkelerin onayı gerekiyor.

80 MİLYAR EUROLUK TİCARET RİSKİ

İngiltere'nin otomotiv lobisi SMMT ve Avrupa'daki eşdeğeri ACEA, ortak bir açıklama yayınlayarak İngiltere'nin planın dışında bırakılmasının yıllık 80 milyar euro değerindeki ticari ilişkiyi tehlikeye atacağı uyarısında bulundu. SMMT CEO'su Mike Hawes, her iki bölgenin otomotiv endüstrisinin başarılı olmak için birbirine ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Öte yandan, Türkiye de ortak tedarik zincirlerinin AB içinde 250 binden fazla istihdamı desteklediğini savunarak programa dahil olmak için çalışmalar yürütüyor.

AVRUPA'NIN EN ÇOK SATAN TİCARİ ARACI FORD TRANSİT TEŞVİK DIŞINDA KALABİLİR

Avrupa otomotiv ekosisteminin nasıl işlediğine örnek olarak Avrupa'nın en çok satan bir tonluk ticari aracı Ford Transit'i gösteren Baumbick, tasarım ve mühendislik süreçlerinin İngiltere ile Almanya'daki ekipler tarafından yürütüldüğünü hatırlattı. Aracın parçalarının yüzde 50'sinden fazlası Avrupalı, yüzde 30'undan fazlası ise İngiltere ve Türkiye'den geliyor.

Montaj işlemleri Türkiye'de yapıldığı için Ford Transit'in "Made in EU" standartlarını karşılayamayacağını belirten Baumbick, kuralların aniden değişmesi yüzünden artan maliyetlerle uğraşmak zorunda kalması halinde şirketi için yatırım yapmaya devam edemeyeceğini açıkça ifade etti.