Galataport’un yüzde 49’u alacaklı bankalara geçti

17 Aralık 2024 10:50 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 10:56

Galataport ve kredi veren taraflar arasında varılan yeniden yapılandırma anlaşması kapsamında, Galataport'un toplam sermayesini temsil eden payların yüzde 49'u, kredi veren bankalar tarafından kendi alacakları oranında devralınacak.

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Galataport, finansal borçlarının yeniden yapılandırılması kapsamında bankalarla anlaşmaya vardı. Garanti BBVA​ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Galataport ve Doğuş Galataport Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut kredi borçlarının, "Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik" ve ilgili mevzuat çerçevesinde yeniden yapılandırıldığı belirtildi. Bu kapsamda taraflar arasında yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalandı.

BANKALAR PAY SAHİBİ OLACAK

Yapılan anlaşmaya göre, kredilerin bir kısmının tahsili amacıyla Doğuş Galataport'a üç yıllık geri alım hakkı tanınırken, Galataport'un toplam sermayesinin yüzde 49'u kredi veren bankalar tarafından garame oranlarına göre devralınacak. Garanti BBVA, Galataport sermayesinin yüzde 12,28'ine tekabül eden payı 2024 yılı sonuna kadar devralmayı planladığını açıkladı.

Yapı Kredi tarafından yapılan KAP bildiriminde ise bankanın Galataport sermayesinin yüzde 13,2'lik kısmını devralmasının beklendiği kaydedildi. Yapı Kredi, önemli gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

İŞ BANKASI VE TSKB'NİN PAY ORANLARI

İş Bankası da KAP'a yaptığı açıklamada, Galataport sermayesinin yüzde 7,18'ine karşılık gelen payların 2024 yılı sonuna kadar devralınmasının planlandığını açıkladı.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ise yeniden yapılandırma süreci kapsamında Galataport'taki yüzde 5,23 oranındaki payın devralınmasının beklendiğini bildirdi. Bu anlaşma ile kredi veren bankalar, Galataport'un finansal borçlarının tahsilini sağlamak amacıyla sermaye paylarının belirli bir kısmını devralacak. Doğuş Galataport ise geri alım hakkı sayesinde üç yıl içerisinde bu payları geri alma imkanına sahip olacak.