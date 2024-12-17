Son dakika | Türkiye'de yeni bir banka kuruluyor! BDDK onay verdi, patronlar belli oldu

17 Aralık 2024 09:51 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 10:13

Son dakika haberi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Katılımevim Katılım Bankası A.Ş.’nin kuruluşuna onay verdi. İşte bankanın patronları ve diğer detaylar...

Son dakika haberine göre Resmî Gazete’de yayımlanan kararla, 10 milyar TL sermaye ile Katılımevim Katılım Bankası isimli yeni bir banka kuruluyor.

KATILIMEVİM BANKASI'NIN SAHİBİ KİM?

Anonim şirketi olarak kurulan bankanın kurucu ortakları arasında Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Serdar Turhan, Ömer Burkay, Ahmet Özcan ve Selay Turhan İnce yer alıyor.

Kuruluş izni, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda verilen bilgi ve belgeler ışığında değerlendirildi.

Bankanın, Türkiye'deki katılım bankacılığı sektöründe faaliyet göstereceği belirtildi.

RESMİ GAZETE'DEKİ DUYURU

Söz konusu kararda şu ifadelere yer verildi:

"Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 4'üncü maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgelere yönelik aynı maddenin ikinci fıkrasında verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 7. ve 8. maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6. ve 93. maddeleri uyarınca kurucu ortaklar Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Serdar Turhan, Ömer Burkay, Ahmet Özcan ve Selay Turhan İnce tarafından Türkiye'de 10 milyar TL kuruluş sermayeli 'Katılımevim Katılım Bankası AŞ' unvanlı bir katılım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verilmiştir."