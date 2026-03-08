Galatasaray - Liverpool maçına İspanyol hakem

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak Galatasaray - Liverpool maçında İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 10 Mart Salı günü İngiliz ekibi Liverpool'u konuk edecek. Söz konusu karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Angel Nevado ile Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Maçın dördüncü hakemi Juan Martinez Munuera olacak.



Galatasaray - Liverpool maçında VAR'da Guillermo Cuadra Fernandez, AVAR'da da Valentin Gomez de görev alacak.