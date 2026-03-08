Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'ın yıldızlarından Liverpool kritiği: Derbi sonrası çarpıcı analiz!

Galatasaray, derbide Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Galatasaraylı yıldızlar, dev maçın ardından hem mücadeleyi hem de Liverpool eşleşmesini yorumladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'ın yıldızlarından Liverpool kritiği: Derbi sonrası çarpıcı analiz!
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
08.03.2026
saat ikonu 00:11
|
GÜNCELLEME:
08.03.2026
saat ikonu 00:11

'da galibiyet röportajları geldi. Esasen ise , ve ; analizi gerçekleştirdi.

Galatasaray'ın yıldızlarından Liverpool kritiği: Derbi sonrası çarpıcı analiz!

GALATASARAY'DA VICTOR OSIMHEN'DEN DERBİ VE LIVERPOOL SÖZLERİ

"Kolay olmayacaktı. Zor bir rakipti. Binlerce taraftar vardı. Başta momentum vardı, golü bulduk. Kırmızıdan sonra zorlandık. Takım arkadaşlarımı güçleri açısından tebrik ediyorum. Çok agresif bir şekilde mücadele ettik son ana kadar. Çok mutluyum. Hocamın talimatlarını gerçekleştiriyorum. Takım arkadaşlarımdan beni heyecanlandıran, motive edenler vardı. Gol sonrası beni savunmaya çağırdılar. Bu kulübü çok seviyorum. Takımımla gurur duyuyorum. Birliktelik gösteriyoruz. Maç maç gitmemiz gerekiyor. Bu galibiyet bizi destekleyecektir. Ayaklarımız yere basmalı. Liverpool çok büyük bir takım. Evde oynayacağız. Dikkatli olursak, çok kolay olmasa da iyi iş yapabiliriz. Şampiyonlar Ligi'nde tüm maçlar zordur. İyi işler çıkarmak için mücadele edeceğiz."

Galatasaray'ın yıldızlarından Liverpool kritiği: Derbi sonrası çarpıcı analiz!

LUCAS TORREIRA DA DERBİ SONRASINDA LIVERPOOL'U İŞARET ETTİ

"Mutluyuz. Karakter gösterdik. Maçın her anında gösterdik. 1 kişi eksildikten sonra zorlandık ama karakter gösterdik. Daha fazla koştuk. Top geçirmedik neredeyse. Kalemizde gol görmedik. Ruhumuzu gösterdik. Zorlansak da kazandık. Bu tarz maçlar sonrasında şampiyonluk geliyor zaten. Milli araya kadar çok önemli ve çok zor maçlar var. Beşiktaş da çok iyi takım. Kendilerini çok geliştirdiler. Biz de çok öz güven sahibiyiz. Ayaklarımız yere basıyor. Bir yandan dinlenip Liverpool'a hazırlanacağız. Kulübe olan tüm desteği sağlamalıyız. Beşiktaş kıymetli bir takım. Biz de karakterimizi gösterip kazandık. Biz 3 kulvarda başarılı olmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. 4 yıldır buradayım, bana alışmanız lazım. Uzun yıllar da burada kalmayı umuyorum. Sıcakkanlı bir insanım ve sizlerle olmaktan mutluyum."

Galatasaray'ın yıldızlarından Liverpool kritiği: Derbi sonrası çarpıcı analiz!

UĞURCAN ÇAKIR ATMOSFERİ ANLATTI

"Şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan. Burası zor bir deplasman. Beşiktaş taraftarı çok iyi, herkes biliyor, çok iyi desteklediler takımlarını. İlk yarı ortadaydı. Burada 10 kişi oynamak da zor. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettik ve kazandık. İnşallah böyle devam ederiz. Tribünlerden tepki oluyor ama ben kimseye saygısızlık yapmak istemiyorum. Benim karakterimde böyle bir şey yok. Ben kendi performansıma ve takımımın başarısına odaklandım. Çok çalışıyorum. Ekstra çalışıyorum. Çok şükür iyi performans sergiliyorum. İnşallah böyle devam edebilirim. 3 puan benim performansımdan daha değerli. Milli ara geliyor. Burada bir maçımız var. O maçta da ülkemi temsil etmek istiyorum. Beşiktaş taraftarı, bugün olduğu gibi milli takımımız için gelecektir. İnşallah bu stadyumda kazanıp Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sergen Yalçın'dan Galatasaray çıkışı: "Komik galibiyet!"
Galatasaray'dan derbi paylaşımları: "Beşiktaş sustu bizi dinliyor!"
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#lucas torreira
#Uğurcan Çakır
#derbi
#victor osimhen
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.