Galatasaray'ın yıldızlarından Liverpool kritiği: Derbi sonrası çarpıcı analiz!

Galatasaray'da galibiyet röportajları geldi. Esasen ise Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Uğurcan Çakır; derbi analizi gerçekleştirdi.

GALATASARAY'DA VICTOR OSIMHEN'DEN DERBİ VE LIVERPOOL SÖZLERİ

"Kolay olmayacaktı. Zor bir rakipti. Binlerce taraftar vardı. Başta momentum vardı, golü bulduk. Kırmızıdan sonra zorlandık. Takım arkadaşlarımı güçleri açısından tebrik ediyorum. Çok agresif bir şekilde mücadele ettik son ana kadar. Çok mutluyum. Hocamın talimatlarını gerçekleştiriyorum. Takım arkadaşlarımdan beni heyecanlandıran, motive edenler vardı. Gol sonrası beni savunmaya çağırdılar. Bu kulübü çok seviyorum. Takımımla gurur duyuyorum. Birliktelik gösteriyoruz. Maç maç gitmemiz gerekiyor. Bu galibiyet bizi destekleyecektir. Ayaklarımız yere basmalı. Liverpool çok büyük bir takım. Evde oynayacağız. Dikkatli olursak, çok kolay olmasa da iyi iş yapabiliriz. Şampiyonlar Ligi'nde tüm maçlar zordur. İyi işler çıkarmak için mücadele edeceğiz."

LUCAS TORREIRA DA DERBİ SONRASINDA LIVERPOOL'U İŞARET ETTİ

"Mutluyuz. Karakter gösterdik. Maçın her anında gösterdik. 1 kişi eksildikten sonra zorlandık ama karakter gösterdik. Daha fazla koştuk. Top geçirmedik neredeyse. Kalemizde gol görmedik. Ruhumuzu gösterdik. Zorlansak da kazandık. Bu tarz maçlar sonrasında şampiyonluk geliyor zaten. Milli araya kadar çok önemli ve çok zor maçlar var. Beşiktaş da çok iyi takım. Kendilerini çok geliştirdiler. Biz de çok öz güven sahibiyiz. Ayaklarımız yere basıyor. Bir yandan dinlenip Liverpool'a hazırlanacağız. Kulübe olan tüm desteği sağlamalıyız. Beşiktaş kıymetli bir takım. Biz de karakterimizi gösterip kazandık. Biz 3 kulvarda başarılı olmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. 4 yıldır buradayım, bana alışmanız lazım. Uzun yıllar da burada kalmayı umuyorum. Sıcakkanlı bir insanım ve sizlerle olmaktan mutluyum."

UĞURCAN ÇAKIR ATMOSFERİ ANLATTI

"Şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan. Burası zor bir deplasman. Beşiktaş taraftarı çok iyi, herkes biliyor, çok iyi desteklediler takımlarını. İlk yarı ortadaydı. Burada 10 kişi oynamak da zor. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettik ve kazandık. İnşallah böyle devam ederiz. Tribünlerden tepki oluyor ama ben kimseye saygısızlık yapmak istemiyorum. Benim karakterimde böyle bir şey yok. Ben kendi performansıma ve takımımın başarısına odaklandım. Çok çalışıyorum. Ekstra çalışıyorum. Çok şükür iyi performans sergiliyorum. İnşallah böyle devam edebilirim. 3 puan benim performansımdan daha değerli. Milli ara geliyor. Burada bir maçımız var. O maçta da ülkemi temsil etmek istiyorum. Beşiktaş taraftarı, bugün olduğu gibi milli takımımız için gelecektir. İnşallah bu stadyumda kazanıp Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz."