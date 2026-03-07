Galatasaray'dan derbi paylaşımları: "Beşiktaş sustu bizi dinliyor!"

Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin coşkusu yaşanıyor. Dolmabahçe'de 10 kişi kalmasına rağmen Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Galatasaray, derbi sonrasında sosyal medyadan mesajlar verdi.

GALATASARAY'DAN DERBİ PAYLAŞIMLARI: "BEŞİKTAŞ SUSTU BİZİ DİNLİYOR!"

GALATASARAY LIVERPOOL İLE KARŞILAŞACAK!

Beşiktaş derbisiyle zorlu bir fikstüre giren Galatasaray, önümüzdeki hafta içi kendi sahasında Liverpool'u ağırlayacak.