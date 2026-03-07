Menü Kapat
TGRT Haber
 Burak Ayaydın

Sergen Yalçın'dan Galatasaray çıkışı: "Komik galibiyet!"

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ve Galatasaray karşılaştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, zorlu derbinin ardından maçın hakemini sert bir dille eleştirdi.

Sergen Yalçın'dan Galatasaray çıkışı:
|
07.03.2026
07.03.2026
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, Beşiktaş adına hakem tezatını gündeme taşıdı.

Sergen Yalçın'dan Galatasaray çıkışı: "Komik galibiyet!"

SERGEN YALÇIN'DAN GALATASARAY ÇIKIŞI: "KOMİK GALİBİYET!"

"Üzüldük. Derbiler önemlidir. Skor bizim moralimizi bozdu, üzdü doğal olarak. İlk yarı bir şey oynanmadı. Osimhen bir anlık yan toptan gol attı. İkinci yarı biz oynadık, pozisyonlar bulduk ama çeviremedik. İşin başka tarafı var. Futbolun kuralları var, sarı ve kırmızı kartlar var. Bu kartlar hakemin cebinde. VAR diye bir hakem var. Ona müdahale et diyorlar. Sane 20. dakikada atılmalı. Osimhen atılmalı ikinci yarı. Okan Buruk'un hakem konusunda itiraz edeceği bir şey yok. Üç senedir bu hakemlerle şampiyon oluyor. Trabzon'da Bilal'i atıyorsun, Fenerbahçe maçında Orkun'u atıyorsun. Burada atamıyorsun. Nasıl olacak bu işler! Futbol artık bana göre çok siyasi oldu. Fenerbahçe derbisine ilk defa bir hakem geldi. Bugünkü hakem ilk derbisinde. Pozisyonlarda hakem 'bir şey yok' diye ellerini kaldırıyor sürekli, ne yaptığını bile bilmiyor. Osimhen'in ikinci sarısında adam bakmamak için kafasını çeviriyor. Normal değil. Kazanırsın kaybedersin bu olur. Çok komik geliyor bana. Bu kadar siyaset. Dünya kadar eurolar harcanıyor, çok büyük paralar harcanıyor. Çok çaba sarf ediyorlar. Bunların çiftliği değil burası. Beşiktaş var, Fenerbahçe var, Trabzonspor var. Bunlar normal değil, doğal akışa uygun değil. İkinci sarı karttan adamı nasıl atmazsın! Adamı 20. dakikada nasıl atamazsın! Senin işin bu. TFF seni bunun için göndermiş. Kuralları uygula demiş. Kurallar var oyunda. Hakem ve VAR'daki arkadaşlar kuralları uygulamalı. Bilal'e kural var, Orkun'a kural var, bunlara kural yok. Pes diyorum pes! Galatasaray kazandı, okey ama bu biraz komik oldu, biraz komedi oldu."

Sergen Yalçın'dan Galatasaray çıkışı: "Komik galibiyet!"

