Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Okan Buruk derbi galibiyeti sonrasında hedefi gösterdi: Hakemler tartışılmıştı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbi galibiyeti sonrasında hakem kritiğini öne çıkardı.

Okan Buruk derbi galibiyeti sonrasında hedefi gösterdi: Hakemler tartışılmıştı!
BeIN Sport
07.03.2026
saat ikonu 23:29
07.03.2026
saat ikonu 23:35

Galatasaray'da Okan Buruk'tan MHK mesajı geldi. Başarılı antrenör, hem Galatasaray'ın hem de Beşiktaş'ın hakemlerden memnun olmadığını dile getirdi.

Okan Buruk derbi galibiyeti sonrasında hedefi gösterdi: Hakemler tartışılmıştı!

OKAN BURUK DERBİ GALİBİYETİ SONRASINDA MHK GÜNDEMİNİ BAŞLATTI!

"3-4 tane gol atma şansımız vardı. 10 kişiyle de yakaladık. Oraya doğru gittik. Düşündüğümüz gibi başladık maça. Rakip önde tekli karşıladı, topu bize bıraktılar, bunu bekliyorduk. Orada topa sahip olduk, pozisyonlara girdik. Son pasları iyi atsak skoru artırırdık. 20. dakikada penaltı verilmedi, maçı kırabilirdi. Verilse maçı kırabilirdik. 10 kişiyle iyi mücadele ettik. İlk yarıda da 10 kişi kalsak kazanmak için mücadele ederdik.

İki takım da mutsuz oldu. 4 hakem de kötü günündeydi. Hem Galatasaray hem Beşiktaş hakemlerden mutsuz. Genel olarak mutsuzuz. TFF, MHK... Bizim de kötü olduğumuz yerler var, yanlışlar var. Ancak, hakemlerin bu kötü yönetimini düzeltmek için bir şeyler yapılmalı. Bu TFF'nin elinde. MHK başkanı da hiç gündeme gelmiyor. Eskiden MHK başkanları hep gündeme gelirdi. MHK başkanı da çıkıp performansların nasıl artacağını göstermeli. Her iki takım da hakemden mutsuz.

Uzun zamandır kaybetmeyen bir takımı yendik. Beşiktaş'ı yenmekten çok, şampiyonluk yolunda aldığımız yola sevindik. 3 gün sonra bir Avrupa maçı oynayacağız. Bir süre sonra lig maçında eksik olacağız. Bir sonraki maçta ben olmayacağım, çok saçma bir kart gösterdiler bana. Dördüncü hakeme 'biraz daha oynat istersen' dedim. Sarı kart gösterdiler. İletişimleri çok kötü. Maçtan sonra galibiyete sevinmedim. Keyfi sarı kart gösteriyorlar. Böyle iletişimsizlik içinde biz de mutsuz oluyoruz.

İkinci yarı iyi savunduk. Takım savunmasını doğru yaptık. Uğurcan çok iyi oynadı. Yükselen, formda ve iyi takımı yendik. 11'e 11'i değerlendirmek lazım. Baskı yapan, çıkarmayan bizdik. Lang ve Yunus'u alıyordum tam, rakip kaleye daha iyi gitmek için dar alanda iyi oyuncuları hazırlıyordum. Hayırlısı böyleymiş. Bir sonraki maç Liverpool, çok başka maç. Liverpool dönüşü Başakşehir maçı, farklı olacak. Kazanmak önemli ve değerliydi. Sadece 3 puan değil, mental olarak da bizi güçlendiren bir galibiyet oldu."

Okan Buruk derbi galibiyeti sonrasında hedefi gösterdi: Hakemler tartışılmıştı!

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'IN SIRADAKİ MAÇI KİMİNLE?
Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile mücadele edecek.
