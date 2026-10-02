Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 14:54
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 14:57

Gıda fiyatlarında 4 yıl sonra bir ilk: Tahıl ve şekerde sert yükseliş

Küresel gıda fiyatları eylülde yeniden yükselişe geçti. FAO Gıda Fiyat Endeksi yüzde 1,5 artışla 136 puana çıkarak Kasım 2022’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Tahıl ve şeker fiyatlarındaki sert yükseliş dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Gıda fiyatlarında 4 yıl sonra bir ilk: Tahıl ve şekerde sert yükseliş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 14:54
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 14:57

Dünya genelinde gıda fiyatlarında yukarı yönlü hareket hızlandı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), lojistikte yaşanan sorunlar ile olumsuz hava koşullarının arz endişelerini artırması sonucu küresel gıda fiyatlarının eylülde yaklaşık son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. FAO’nun yayımladığı verilere göre, uluslararası gıda fiyatlarındaki aylık değişimi izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, eylülde ağustosa göre yüzde 1,5 yükselerek 136 puana çıktı. Böylece endeks Kasım 2022’den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Endeks, ’nın başlamasının ardından Mart 2022’de kaydedilen tarihi zirvenin hâlâ yaklaşık yüzde 14,3 altında. Ancak geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 5,8’lik artış söz konusu.

Gıda fiyatlarında 4 yıl sonra bir ilk: Tahıl ve şekerde sert yükseliş

LOJİSTİK VE HAVA KOŞULLARI FİYATLARI YUKARI İTTİ

Eylüldeki yükselişin arkasında özellikle taşımacılık ve lojistik ağlarında yaşanan aksaklıklar, elverişsiz hava koşulları ve tarım ürünlerindeki fiyat artışları bulunuyor.

FAO Başekonomisti Maximo Torero, Hürmüz Boğazı ve Karadeniz’de yaşanan ulaşım sorunlarının iklim kaynaklı şoklarla birleştiğine dikkat çekti. Torero’ya göre bu tablo, enerji, taşımacılık ve temel gıda emtiaları üzerindeki baskıyı daha da artırıyor.

Torero, küresel emtia fiyatlarındaki yükselişin kalıcı hale gelmesi ve daha geniş bir alana yayılması durumunda, özellikle gıda ve enerji ithalatına bağımlı ülkelerde artışların kısa sürede tüketici gıda fiyatlarına yansıyabileceğini belirtti.

Gıda fiyatlarında 4 yıl sonra bir ilk: Tahıl ve şekerde sert yükseliş

TAHIL FİYATLARINDA YÜZDE 5,1’LİK SIÇRAMA

FAO Tahıl Fiyat Endeksi eylülde bir önceki aya göre yüzde 5,1 yükseldi. Karadeniz’de devam eden lojistik kısıtlamalar ile Kuzey Amerika’nın bazı bölgelerinde ekim dönemi öncesinde görülen kuraklık, buğday fiyatlarını yüzde 6,3 artırdı.

Mısırda da benzer bir tablo vardı. Fiyatlar yüzde 5,6 yükseldi. ABD’de verimliliğe ilişkin kaygılar, Brezilya’daki ihracat sınırlamaları ve Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizliklerin biyoyakıt üretiminde kullanılan hammaddelerin fiyatlarını desteklemesi bu artışta etkili oldu.

Gıda fiyatlarında 4 yıl sonra bir ilk: Tahıl ve şekerde sert yükseliş

BİTKİSEL YAĞ YÜKSELDİ, ET FİYATLARI GERİLEDİ

FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi de eylülde yüzde 0,9 arttı. Güneydoğu Asya’daki kuraklığın palm yağı üretimini olumsuz etkilemesi ve küresel ithalat talebinin güçlü kalması fiyatları yukarı taşıdı. Et tarafında ise tersine bir hareket görüldü. FAO Et Fiyat Endeksi, ihracata sunulan arzın yüksek seyretmesi ve tavuk ile domuz eti fiyatlarının gerilemesiyle yüzde 1,1 düştü.

Buna karşılık ABD’den gelen güçlü talep, Brezilya’da sığır eti fiyatlarını yukarı çekti. Koyun eti fiyatları ise genel olarak yatay kaldı.
FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi de yüzde 0,1 geriledi. Peynir fiyatlarındaki düşüş, süt tozu fiyatlarındaki yükselişi dengelerken tereyağı fiyatlarında herhangi bir değişiklik görülmedi.

Gıda fiyatlarında 4 yıl sonra bir ilk: Tahıl ve şekerde sert yükseliş

ŞEKER FİYATLARI YÜZDE 6,1 ARTTI

Eylül ayının en dikkat çekici hareketlerinden biri şekerde yaşandı. FAO Şeker Fiyat Endeksi bir ayda yüzde 6,1 yükseldi. Artışta, 2026/27 sezonunda küresel arzın azalacağı beklentisi öne çıktı. Tayland’da üretimin düşük kalacağı öngörüsü, Hindistan’daki zayıf muson yağışları ve güçlenen El Nino koşulları fiyatlara yukarı yönlü baskı yaptı.

Brezilya’nın orta-güney kesimindeki aşırı yağışlar ile Avrupa Birliği’nde şeker pancarı ekim alanlarının daralması da şeker fiyatlarındaki yükselişi destekledi.

FAO TAHIL ÜRETİM TAHMİNİNİ AŞAĞI ÇEKTİ

FAO, gıda fiyatları verileriyle birlikte küresel tahıl üretimi, tüketimi, ticareti ve stoklarına ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Tahıl Arz ve Talep Özeti Raporu’nu da yayımladı. Kuruluş, 2026 yılı küresel tahıl üretim tahminini önceki yıla kıyasla yüzde 2,1 azaltarak 2 milyar 979 milyon tona indirdi.
Üretimin 2025 yılındaki seviyenin altında kalması bekleniyor. Buna rağmen 2 milyar 979 milyon tonluk üretim gerçekleşirse, bu miktar tarih boyunca kaydedilen en yüksek ikinci hasat olacak. Raporda, sıcak ve kurak hava koşulları nedeniyle Avrupa Birliği ve ABD’de yemlik tahıl verim beklentilerinin aşağı çekildiği belirtildi.

Avustralya’da hava şartlarının iyileşmesi ise buğday tarafında daha olumlu bir görünüm ortaya çıkardı. Küresel buğday üretimine ilişkin tahmin 813,9 milyon tona yükseltildi.

KÜRESEL TAHIL TİCARETİNDE YÜZDE 3,5 DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Üretimdeki değişimin yanında ticaret cephesinde de sıkıntılı bir görünüm var. FAO, küresel tahıl ticaretinin bir önceki sezona göre yüzde 3,5 gerileyerek 505,8 milyon tona düşmesini bekliyor. Karadeniz’de kullanılabilir nakliye güzergâhlarının sınırlı kalması ve alternatif taşıma kapasitesinin yetersizliği, küresel tahıl ticaretini baskılayan başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Motorine indirim geliyor! 3 Ekim 2026 itibarıyla pompada yeni fiyat
Hürmüz ve Süveyş alarm veriyor! Küresel ticaretin rotasını değiştirecek Türkiye hamlesi
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#rusya-ukrayna savaşı
#FAO Tahıl Fiyat Endeksi
#Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
#Fao Gıda Fiyat Endeksi
#Maximo Torero
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.