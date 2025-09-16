Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Gıda Komitesi toplandı

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde, Bakanlık binasında gerçekleştirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gıda Komitesi toplandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 10:42

Hazine ve Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıya, ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ilgili bakan yardımcıları ve kurumların temsilcileri katıldı.

GIDA FİYATLARINDAKİ GELİŞMELER ELE ALINDI

Toplantıda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından Gaziantep'teki tarımsal çalışmalara ilişkin bir sunum yapıldı. Önceki komite ve alt komite toplantılarında alınan kararlarda gelinen aşamanın görüşüldüğü toplantıda, yurt içinde ve yurt dışında tarımsal emtia ve gıda fiyatlarındaki gelişmeler ele alınarak ürün bazında arz ve talep dengesi değerlendirildi.

Toplantıda, gıda fiyat hareketlerinin tüketiciye yansımalarına yönelik alınabilecek tedbirlerle stok ve fiyat bilgilerinin değerlendirilmesine yönelik geliştirilebilecek mekanizmalar istişare edilirken kısa, orta ve uzun vadede atılabilecek adımlar kararlaştırıldı.

Gıda Komitesi toplandı

Hayvansal üretimle ilgili hususların yanı sıra Türkiye'deki iklim değişikliğinin ve bu yıl yaşanan zirai don ve hadiselerinin etkileriyle 2026 yılına ilişkin risklerin detaylı bir şekilde görüşüldüğü toplantıda, üreticileri ve tüketicileri korumaya yönelik alınabilecek önlemler değerlendirildi.

Toplantıda, Orta Vadeli Program hedefleri kapsamında gıda ve tarımsal ürünlerde fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik ilgili kurumların etkin koordinasyonuyla gerekli tüm çalışmaların kararlılıkla yürütülmeye devam edileceği vurgulandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın yatırımcıları için kritik uyarı: Rüzgâr tersine dönüyor: Uzmanlar düşüş için tarih verdi
Bakan Işıkhan duyurdu: 64 ilaç daha geri ödeme listesinde
ETİKETLER
#kuraklık
#tarım
#maliye
#iklim değişikliği
#gıda fiyatları
#gıda güvenliği
#Toksik
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.