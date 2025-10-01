Menü Kapat
Ekonomi
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Giresun fındığı zirvede! Dünyada rakibi yok: Fiyatı katlandıkça katlandı

Karadeniz'de fındık piyasasında fiyatlar belirlendi. Serbest piyasada fındığın kilogram fiyatı 300-350 TL bandında işlem görürken, kalitesiyle dikkat çeken Giresun fındığı zirvede yerini aldı.

Giresun fındığı zirvede! Dünyada rakibi yok: Fiyatı katlandıkça katlandı
'de serbest piyasada tüm illerin ortalama kilogramı fiyatı 344 lira olarak belirlenirken, Giresun ise 352 lira fiyatla diğer bölgelerin önünde yer alıyor. Serbest piyasada Giresun’da ise 347 TL’den başlayıp 352,50 TL’ye kadar çıkıyor. Bu rakam, hem Türkiye’de hem de dünyada en kaliteli fındık olarak bilinen Giresun fındığının piyasalardaki ayrıcalıklı olmasından kaynaklandığı ifade edildi.

Giresun fındığı zirvede! Dünyada rakibi yok: Fiyatı katlandıkça katlandı

"AROMA VE YAĞ ORANIYLA DÜNYADA RAKİPSİZ"

Fiyat farkının tesadüf olmadığını vurgulayan Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, "Giresun kalite yüksek aroma ve yağ oranıyla dünyada rakipsizdir. Serbest piyasadaki fiyatlar da bunun kanıtıdır. Bilindiği gibi dünyada iki ayrı fındık fiyatı açıklanır. Bu fiyatlardan birisi levant kalite, diğeri ise Giresun kalite fındık fiyatıdır. Dünyada ve ülkemizde Giresun kalite fındık serbest piyasada diğer fındık çeşitlerine göre biraz fazladır. Bugün de serbest piyasadaki fiyat farkı bundan kaynaklıdır. Giresun kalite fındık yüksek aroma ve yağ oranıyla dünyada rakipsizdir. Serbest piyasadaki fiyatlar da bunun kanıtıdır" dedi.
Öte yandan Giresun’un zirvede yer aldığı fındık fiyatları illere göre, Giresun’da 352 TL, Ordu’da 347,33 TL Samsun’da 345,67 TL, Trabzon’da 345,00 TL, Zonguldak’ta 344,33 TL, Sakarya’da 344,33 TL ve Kocaeli’nde ise 341,33 TL’den işlem görüyor.

Giresun fındığı zirvede! Dünyada rakibi yok: Fiyatı katlandıkça katlandı
