Fındık parasıyla yaptığı motora el konulan Mert'i teselli edemediler

Aylarca fındık tarlasında çalışarak para biriktiren ve kendi imkanlarıyla farklı bir motosiklet yapmayı başaran 15 yaşındaki Mert isimli mucit, trafik jandarmanın radarına takıldı. Ekipler, Mert’in hem de trafiğin güvenliği için araca el koydu. Gözyaşlarına boğulan çocuk, bir türlü teselli edilemedi. Ekiplere yalvaran Mert'in "İzin vermediler motora. Abi gözünü seveyim. Abi ben bunu parasında değilim, emeğim yanıyor. Ben bununla bütün yaz uğraştım" ifadeleri izleyenleri hem üzdü, hem güldürdü.