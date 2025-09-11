Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Fındık altına rağbeti düşürdü! Altın bilezikte model tercihi değişti

Fındığı bahar mevsiminde don vurmasıyla üretici umduğunu bulamadı. Her yaz fındığı sattıktan sonra altına yönelen üretici bu yıl beklediği hasadı yapamaması sebebiyle kuyumcuları boş bıraktı. Özellikle Trabzon hasırında satışlar ciddi seviyede düştü.

Fındık altına rağbeti düşürdü! Altın bilezikte model tercihi değişti
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 18:22
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 18:24

Altın fiyatlarının rekor üzerine rekor kırması ve fındık hasadında bu yıl yaşanan düşüş Karadeniz'deki kuyumcuları vurdu. Müşteriler artık kalın Trabzon hasırı bilezik tercihlerini değiştirdi.

Fındık altına rağbeti düşürdü! Altın bilezikte model tercihi değişti

Son dönemlerde gram altının fiyatı, tarihinin en yüksek zirvesinde görmesi dünyaca ünlü coğrafi işaretli Trabzon hasır bileziği satışlarını da olumsuz etkilerken, Trabzon hasır bileziği artık eskisi gibi rağbet görmüyor.

FINDIKTAN ÜRETİCİ UMDUĞUNU BULAMADI ALTIN ALIMI AZALDI

Kuyumculardan Erhan Şakar, yaz sezonunun önceki yıllara göre daha sönük geçtiğini ifade ederek "Fındık sezonunda da üretici, hasadın iyi olmamasından dolayı umduğunu bulamadı. Bu nedenle altın alımı azaldı. Sezonun sona ermesi ve okulların açılmasıyla birlikte işler daha da yavaşladı" dedi.

Fındık altına rağbeti düşürdü! Altın bilezikte model tercihi değişti

"YIL SONU 6 BİN LİRAYI GEÇECEK"

Bu sene düğün sezonunun durgun geçtiğini kaydeden Şakar, "Bu sene düğün sezonu, geçen yıla göre daha durgun geçti. Fındık sezonunda da üretici, hasadın iyi olmamasından dolayı umduğunu bulamadı. Bu nedenle altın alımı da önceki yıllara göre azaldı. Bu durum hem kuyumcuları hem de genel piyasayı olumsuz etkiledi. Sezonun sona ermesi ve okulların açılmasıyla birlikte işler yavaşladı. Altın, iç ve dış piyasalardaki gelişmelerden hemen etkileniyor. Şu anda fiyatlar yükselme eğiliminde. Öngörümüz, yıl sonuna doğru altının 6 ila 6 bin 500 TL seviyelerini görebileceği yönünde" diye konuştu.

Fındık altına rağbeti düşürdü! Altın bilezikte model tercihi değişti

"HASIR BİLEZİK FİYATLARI UÇTU, ARTIK İNCE MODELLER TERCİH EDİLİYOR"

Hasır bileziğe altının gram fiyatının artması ile birlikte artık eskisi gibi talep olmadığını ifade eden Şakar "Trabzon hasır bileziğinin en yüksek fiyatının yaklaşık 500 bin TL, en düşük fiyatının ise 200 bin TL civarında. Son iki yılda hasır bilezik fiyatları yaklaşık yüzde 30 oranında arttı. Altına her zaman bir talep olmuştur; hasır bileziğe de talep var. Ancak fiyatların yüksek olması nedeniyle, artık kalın modeller yerine daha çok ince ya da orta kalınlıktaki modeller tercih ediliyor" şeklinde konuştu.
Kuyumculardan Erol Sayın ise sektördeki dönüşüme dikkat çekerek tüketicilerin altını artık aracı olarak gördüğünü vurguladı. Fındık sezonunun da kuyumcu sektörünü etkilediğini belirten Sayın, "Eski tarz artık sona erdi. Artık herkes yatırımı ön planda tutuyor. Eskiden düğünlerde burma bilezikler, hasır takımlar alınırdı; şimdi ise bunlar rafa kalktı ve nadiren tercih ediliyor. İnsanlar artık geleceğine yatırım yapmaya başladı. Düğün sonrası bozdurabileceği yatırım araçlarını tercih ediyor. Düğün sonrası araba veya ev almayı planlayanlar, daha çok gram altın ya da bilezik altın alıyor. Eskiden olduğu gibi Trabzon hasırı artık aynı şekilde satılmıyor. Kadınlarımızın el emeğiyle ördüğü hasır bilezikler eski rağbeti görmüyor. Dünyadaki gelişmeler ve altının hızlı yükselişi, insanları tüketime değil, yatırıma yöneltti. Bu nedenle insanlar, işçilik maliyeti olmayan ve yatırım amacı taşıyan altın türlerine yöneliyor" ifadelerini kullandı.

Fındık altına rağbeti düşürdü! Altın bilezikte model tercihi değişti

"FINDIK PARASINA ALTIN ALMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Sayın, Trabzon hasır bileziğine olan ilginin de altın fiyatlarının artması ile azaldığına dikkat çekerek "19 sıra Trabzon hasırı artık neredeyse hiç alınmıyor, çok nadir satılıyor. Genelde 15-17 sıra hasır takımlar tercih ediliyor ve fiyatları 400-500 bin TL arasında değişiyor. Artık fındık parasıyla altın almak pek mümkün değil. Gelir seviyemize göre altın alımı oldukça azaldı. Eskiden düğün evine gidildiğinde mutlaka bir bilezik takılırdı, şimdi ise bu durum bir gram altınla sınırlandı. Son yıllarda altına olan talep genel olarak arttı. İnsanlar harcayacakları parayı altına çevirmeye başladı. Bu durum, kuyumcuların iş hacmini son üç yılda artırdı. Ancak bu artış kârlılık anlamında değil, satış yoğunluğu anlamında oldu. Çünkü artık insanlar daha çok gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım amaçlı ürünleri tercih ediyor; dolayısıyla kar marjları azaldı" dedi.

